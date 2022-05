Gremios refieren que turismo no puede reactivarse

Diferentes asociaciones ligadas al gremio turístico pidieron al gobierno central que elimine el distanciamiento físico de un metro en los aeropuertos, medida dictada para el control del nuevo coronavirus.

En una carta pública, gremios como Comex Perú, Canatur, Alta, Aptae, entre otros, explicaron que desde que inició la pandemia "el sector aeroportuario acató rigurosamente la restricción de aforos impuesta por el Gobierno, con el objetivo de proteger la salud de cada uno de los peruanos, y consciente de que superar la crisis sanitaria requería del esfuerzo y del sacrificio de todos", se lee en su comunicado.

Según explicaron, el distanciamiento físico generó la disminución de vuelos, que a su vez redujo el turismo a distintas regiones donde este sector tiene mayor auge.

Las asociaciones indicaron que que, si bien asumieron el costo cuando la pandemia tenía estadísticas críticas, ahora las cifras se redujeron generando que el Ejecutivo disponga anular varias restricciones y hasta permitir el aforo en un 100 % de los comercios.

"No obstante, los aeropuertos aún no pueden atender al 100% de su capacidad, debido a que permanece una restricción respecto del distanciamiento social obligatorio dentro de sus instalaciones. Dicha medida provoca una disminución de la capacidad real en los aeropuertos e impide en la mayoría de los aeropuertos regionales, atender vuelos de manera simultánea, lo que no permite responder a la demanda de servicios requerida por los pasajeros y usuarios en general de manera eficiente”, manifestaron.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades competentes para eliminar el requerimiento del distanciamiento social no menor de 1 metro, a fin de que el tráfico aéreo retome los volúmenes previos a la pandemia, y contribuir así con la recuperación del sector turístico.

