El filme recibió comentarios favorables de los críticos y se espera que atraiga a grandes multitudes a medida que se estrene en el resto del mundo esta semana. | Fuente: REUTERS

Acaba de estrenarse a nivel mundial la cinta número 22 del universo Marvel, "Avengers: Endgame", con esta cinta la productora cinematográfica espera romper los US$ 17 mil 942 millones recaudados en taquilla desde Iron Man en 2008.

A romper récords

La crítica global señala que con este estreno, Marvel Studios obtendría la mayor recaudación en sus 11 años de entregas. Proyectan que el capítulo final de una historia de 22 películas de Marvel sería la más exitosa de su portafolio.

Las estimaciones van de US$ 260 millones a US$ 300 millones a nivel doméstico y entre US$ 800 millones y US$ 1,000 millones a nivel global.

En su estreno en China, la película de superhéroes de Marvel “Avengers: Endgame” marcó un récord con ventas de entradas por un estimado de US$ 107.2 millones, informó la distribuidora Walt Disney Co. Sólo "Star Wars: The Force Awakens" tuvo un resultado mayor para un sólo día con US$ 119.1 millones, pero fueron obtenidos en Estados Unidos y Canadá.

Hasta ayer miércoles por la mañana, el 97 por ciento de las críticas y comentarios de “Endgame” recopiladas por la página web Rotten Tomatoes fueron positivas y se espera que atraiga a grandes multitudes a medida que se estrene en el resto del mundo esta semana.

La cinta "Avengers: Infinity War", que antecede a "Avengers: Endgame" tuvo un presupuesto de US$ 316 millones, le dejara ganancias a la compañía por US$1,729 millones y se posicionara en el cuarto lugar de las películas que más dinero han recaudado en taquilla alrededor del mundo con US$2,045 millones.



Merchandising y más recuerdos

Pero el éxito en cifras de la más reciente película de Marvel Studios no sólo se limita a los ingresos por la venta de entradas, sino a la fiebre que generan los personajes populares como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Viuda Negra, y ahora Capitana Marvel, entre otros.

A nivel global Marvel Studios vende juguetes, gorros, prendas de vestir, tazas, útiles de escritorio y un sin fin de mercadería alusiva al universo de superheroínas, superhéroes, villanas y villanos.

Según un estudio de Mercado Libre, las ventas previas al estreno de ‘Endgame’ se han disparado al punto que han generado un crecimiento sostenido en el segmento de figuras de acción; alza que se ve principalmente en Chile (102%), Colombia (83%) y México (79%). Las figuras de Marvel están dentro del top 10 de los artículos más buscados en todos los países. Y anivel mundial las cifras son superiores.

Se estima que con su estreno solo en Norteamérica "Avengers: Endgame" llegará a más pantallas que cualquier otra película en Estados Unidos y Canadá.

La cadena de cines AMC ha indicado que muchos de sus establecimientos estarán abiertos todo el día, y que no cerrarán por 72 horas seguidas.

Asimismo, la preventa de "Avengers: Endgame" ya ha roto récords en los sitios de venta de boletos Fandango y Atom. Por ejemplo, AMC ha vendido previamente cerca de US$ 120 millones en boletos.

Actualmente el récord de fin de semana de estreno lo ostenta la última película de “Avengers" — el preámbulo para "Endgame", ''Infinity War" del 2018. Debutó con US$ 257.7 millones a nivel doméstico y US$ 640.5 millones en el mundo.

Con información de REUTERS