Avisur: Precio del huevo demoraría hasta tres años en regresar a niveles prepandemia

El precio de los huevos podría demorar más de lo esperado en bajar, así lo advierte la Asociación de Avicultores del Sur (AVISUR).

El presidente de Avisur, Raul Salas, indica que tras la gripe aviar y el alza de precios del trigo y la soya, que se usan para la alimentación de las aves, los avicultores demorarán hasta tres años en recuperar sus niveles de producción.

"Para que tengamos los niveles de población de aves (que teníamos antes de la pandemia) nos vamos a demorar unos dos o tres años más si es que no hay rebrotes (de gripe aviar)", comentó Salas durante una conferencia.

Solo con la gripe aviar se estima que se perdieron 50 mil dólares solo en aves, lo que representa una caída de entre 30% y 40% en la producción de los avicultores. Y esto se ha traducido en mayores precios para los consumidores.

"Ahorita el precio de producir huevo localmente es de S/ 6, eso varía dependiendo de la soya y el maíz", agregó Salas.

Los avicultores señalan que actualmente el precio de los huevos en granja es de S/ 8.70, mientras que en los mercados al por mayor está a S/ 9.10 el kilo y algunos comerciantes llegan a venderlo hasta S/ 10 u S/ 11 por kilo.

Antes de la pandemia, a fines del 2019 e inicios del 2020, el precio del huevo era de menos de S/ 4 el kilo en los mercados minoristas. Incluso en el 2021 un kilo de huevos se vendía a un promedio de S/ 4.50, pero ahora está cerca del doble.

Salas advierte que la situación podría empeorar ante el ingreso semanal de alrededor de 3.6 millones de huevos de contrabando procedentes de Ecuador y Bolivia, afectando en regiones como Tumbes, Trujillo, Puno, Cusco y Madre de Dios.

El presidente de Avisur precisó que el ingreso de estas aves podría volver a introducir la gripe aviar en estas zonas y poner en riesgo la estabilidad de la industria avícola.

"No estamos libres de la reinfección (de gripe aviar), entonces tenemos que cuidar esto porque si hay un rebrote va a mermar más y no va a haber oferta y si no hay oferta el precio se va a ir por las nubes", sostuvo.

Salas señala que incluso resulta complicado que los consumidores identifiquen si lo que están comprando es huevo de contrabando e indica que detener este comercio ilegal dependerá de los comerciantes, la policía de migraciones en la fronteras y de los controles de Senasa.