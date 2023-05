Puno tiene la mayor tasa de contrabando en el Perú, seguido de El Callao

El 40 % de productos que ingresaron de contrabando al país lo hicieron a través de Puno.

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), el contrabando moviliza anualmente un promedio de US$ 600 millones se movilizan a causa del contrabando, actividad de la economía ilegal donde se ingresan productos sin pagar derechos de aduana y otras regulaciones.

Si bien por la pandemia, el importe de productos que ingresaron por contrabando cayó a US$ 565 millones, a penas se retiraron las restricciones, esta actividad ilegal retomó su dinamismo y cerró el 2021 con un movimiento de US$ 591 millones.

Sunat advierte que el cierre de las fronteras provocó un ingreso lento de los productos, pero el problema todavía persiste.

Puno, primera puerta del contrabando al país

Sunat también advierte que Puno es la principal puerta de contrabando al país. Se calcula que de todos los productos que ingresan de forma ilegal, el 40 % entra por la región del sur, esto sumó US$ 231 millones; aunque es importante resaltar que la participación ha ido cayendo de 48.5 % que fue el 2009.

Por esta región ingresan productos desde Bolivia, en su mayoría alimentos y combustibles, pero también es usado como zona de paso para el comercio que se realiza en la Zona Franca de Iquique (Zofri), de donde provienen bienes manufacturados;

Callao segunda puerta del contrabando

En tanto, El Callao concentra el 31 % del total de contrabando que ingresa. el cual suma US$ 185 millones, del total: US$ 95 millones fueron decomisados por la Intendencia de Aduana Marítima, y US$ 85 millones a la Intendencia de Aduana Aérea y Postal.

Las estadísticas indican que solo en Puno, el contrabando se elevó en 9.6 % en los últimos 10 años cuando era de 21 %. El 2021, la mercancía que más ingreso fue la relacionada a la protección del covid com mascarillas, suministros médicos, etc.

A través del contrabando también ingresas aparatos electrónicos como celulares, computadoras, entre otros.

Otras zonas usadas para el ingreso de contrabando es Tacna, donde ingresa el 20 % de productos valorizados en US$ 112 millones, la mercadería ilegal que entró por Tumbes y Piura sumó US$ 57 millones.