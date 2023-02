Héctor Cuadros es el gerente de la Red de Agencias del Banco de la Nación | Fuente: Andina

El gerente de la Red de Agencias del Banco de la Nación, Héctor Cuadros, señaló que ya se está dando inicio al proceso de abastecimiento en toda la región Puno, a fin de que las personas puedan retirar su dinero con total normalidad. Cuadros comentó que habían limitaciones en la disponibilidad de dinero debido a los bloqueos terrestres que responden a las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

"Hay grandes dificultades en toda la región de Puno, inclusive en Apurímac. Pero ya estamos saliendo de este tema. La atención está bajandi. No tengo ningún problema de desabastecimiento en Juliaca. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas estamos atendiento ya a Puno, de tal manera que en estos días está asegurado el abastecimiento tanto en cajeros automáticos como en la agencia", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Hoy estamos abasteciendo todos los cajeros con la mayor disponibilidad de dinero para que no haya limitación. Hemos estado limitando un poco, no tanto porque no tengamos dinero, sino porque las carreteras estaban interrumpidas y hemos estado usando la vía aérea. Pero hoy se está reestableciendo absolutamente todas las atenciones y el abastecimiento en toda la zona sur", agregó.

Esta mañana, la presidenta Dina Boluarte estuvo en el Grupo Aéreo N° 8, ubicado en el distrito del Callao, participando en el embarque de remesas de efectivo para la región Puno. Estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y las autoridades del Banco de la Nación.

Amplían el horario de atención

Por otro lado, Cuadros precisó que se están realizando ferias en la región Puno para beneficiar a la mayor cantidad de usuarios. En coherencia con ello, se ha ampliado el horario atención.

"Estas ferias nos parecen algo muy simpático, muy bonito y muy efectivo, porque vamos a estar con el Midis, con el Minsa, con las instituciones privadas, con algunas academias, con el Banco de la Nación en las afueras y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía. Queremos que todos se congreguen y podamos hacer un día de fiesta, pero también de mucha actividad", indicó.

"Tenemos 80 oficinas a nivel nacional. Obviamente donde tenemos la mayor concentración de usuarios y clientes se va a ampliar la atención desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.", finalizó.