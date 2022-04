Varias entidades financieras han anunciado que no abrirán sus puertas hoy. | Fuente: Andina

Con la inmovilización social obligatoria establecida para los ciudadanos de Lima y Callao diversos sectores económicos han tenido que suspender sus actividades.

El Decreto Supremo N°034-2022-PCM en el cual se declara esta inamovilidad ciudadana de 22 horas, desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m., no precisa si las entidades financieras podrán operar, pero algunas ya anunciaron que no abrirán sus puertas hoy.

En primer lugar, el Banco de la Nación emitió un comunicado informando que por hoy la atención de sus agencias en Lima Metropolitana y el Callao estará suspendida.

La entidad estatal precisó que los usuarios podrán emplear los canales virtuales del banco, como la Banca por Internet (www.bn.com.pe) y App del Banco de la Nación.

También se pronunció al respecto el Banco de Crédito (BCP), que precisó que no abrirán sus agencias hoy y solo atenderán a través de los canales de atención digitales.

Otros bancos que indicaron que se mantendrán cerrados durante este martes son el BBVA e Interbank.

Por el momento, al cierre de esta nota, entidades como Scotibank, Banco Pichincha o BanBif no han precisado si atenderán hoy.