BCR: Inflación cerrará el 2023 con 3.1 % y alcanzará el rango meta el 2024

Aunque la inflación subyacente que no incluye precio de alimentos y energías, estaría incluso por debajo del rango meta este mes.

El Banco Central de Reserva (BCR) cambió su proyección de la inflación para este año y la pasó de 3.8 % a 3.1 %. Con ello, el incremento generalizado de los precios está poco a poco alcanzando el rango meta, refirió el presidente del ente monetario, Julio Velarde.

"La proyección de inflación para este año es de 3.1 %, estamos esperando que la inflación en diciembre bordee los 0.20 % (SIC)", explicó.

Velarde resaltó la caída de la inflación subyacente, la que no incluye el precio de los alimentos y la energía. Refirió que este indicador es incluso más bajo que varios países latinoamericanos, la Eurozona y Estados Unidos.

"La gente no quiere saber cuál es el número de la inflación, lo que la gente quiere es no tener que preocuparse por ella, para no tener que preocuparse por ella es que tiene que ser baja y creo que lo estamos consiguiendo”, añadió.

De acuerdo con lo proyectado por el BCR, la inflación alcanzará su rango meta todavía el 2024. "Para el próximo año se espera que la inflación sea 2.3 %, obviamente hay riesgos. Estamos esperando que sea un Niño moderado, pero siempre hay riesgos que pueda ser fuerte y eso acelera precios, segundo la situación geopolítica del mundo es bastante incierta, eso podría afectar el precio del petróleo y los alimentos", detalló.