Para el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, los últimos indicadores económicos descartan una crisis inflacionaria más afianzada en los próximos meses, pues los índices de producción de algunos rubros, el empleo formal y el consumo tienen señales positivas de crecimiento.

“Todavía no hay señales de que se este afianzando la crisis de inflación … cuando había inflación alta, los comerciantes se adelantaban al proveedor, no esperaban que llegue la lista con nuevos precios, sino como esperaban que iba a salir la iban subiendo, pero eso no está dando”, explicó.

Sus proyecciones se sustentaron en el incremento de la producción del sector no primario como la manufactura, servicios, construcción, entre otros, a 3.3 % a fin de año; asimismo, se mejoró la proyección de crecimiento del consumo privado para el 2022 de 4.1% a 4.2% y se mantuvo la perspectiva de expansión del consumo público en 1.5%.

Además, recordó que el BCR elevó la tasa de interés de referencia a tiempo, luego de un mes de haberse registrado el primer incremento por encima del rango meta de inflación en julio del año pasado. Esto ha permitido no sentir la presión del mercado, como “se siente en Chile y Colombia”.

Sin embargo, empresas no tienen expectativas positivas

A pesar de ello, refirió que el empresariado continúa con expectativas negativas en cuanto al crecimiento. “Son bien extrañas las respuestas, le pregunto a las empresas cómo piensan que incrementará la economía, me responden mal. Las expectativas de su sector mal, pero no tan mal porque conocen su sector. Tienen mejor expectativa para su empresa, donde si encuentran demanda para sus productos, lo que sí están temiendo al país… no hay el mejor ánimo para invertir”, refirió en el tercer día del Perúmin.

Propuestas del MEF para el desarrollo de la minería

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, anunció beneficios tributarios para las empresas mineras con el objetivo de incentivar los proyectos de exploración. Sobre ello se le consultó a Velarde, quien refirió que “ojalá” estas medidas contribuyan a la activación del sector.

Recordemos que la proyección del BCR en cuanto a inversión minera cayó 16 %, luego que el Ministerio de Energía y Minas autorice el inicio de los trabajos de la minera Quellaveco en Moquegua, uno de los cinco yacimientos de cobre más grandes del mundo.