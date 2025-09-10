Últimas Noticias
BCR proyecta una desaceleración económica global, pero no un "enfriamiento fuerte"

| Fuente: RPP
Geraldine Hernández

por Geraldine Hernández

·

Desde Madrid, Julio Velarde resaltó que es la más baja entre los países sudamericanos con moneda propia, e incluso inferior a la de aquellos que usan el dólar.

En cuanto a las finanzas públicas, se estima un déficit fiscal de 2.5% para este año
En cuanto a las finanzas públicas, se estima un déficit fiscal de 2.5% para este año | Fuente: Andina

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ofreció una conferencia magistral este martes en las oficinas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), como parte de su participación en el Roadshow Europa 2025  organizado por inPERU.

Velarde destacó que a pesar de las conversaciones sobre una posible recesión global, no se espera un "enfriamiento fuerte" de la economía.

"El creciendo va a ser algo menor ciertamente y creo más por incertidumbre que las tarifas. Obviamente hay países que son más perjudicados que otros, pero no se espera realmente una situación de en que haya un enfriamiento fuerte en la economía. Si es una desaceleración claramente", manifestó. 

Respecto a la economía peruana, Velarde mencionó que nuestro país ha demostrado un crecimiento importante en este siglo, con una tasa promedio del 4.1%. Aunque el ritmo de crecimiento se ha desacelerado desde el 6 % que se registraba antes de 2014, el país se mantiene competitivo en la región.

"Hemos estado creciendo el primer semestre 3,3 %, casi 3,4 %. Este es la proyección de junio, esperamos cerrar 3,1 % este año". 

Un punto clave es la baja inflación de Perú. Julio Velarde resaltó que es la más baja entre los países sudamericanos con moneda propia, e incluso inferior a la de aquellos que usan el dólar. La meta del BCR es mantener la inflación en 2 %, un objetivo establecido para asegurar una inflación baja y competir efectivamente con el dólar, dada la histórica dolarización de créditos y depósitos en el país. 

En cuanto a las finanzas públicas, se estima un déficit fiscal de 2.5 % para este año, una cifra considerada manejable en comparación con déficits mucho mayores en países como Colombia (6.5 %) o Brasil (8.5 %).

Cabe resaltar que Julio Velarde participó junto a una delegación peruana que incluyó al ministro de Economía y Finanzas , Raúl Pérez-Reyes y la titular de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León. 


