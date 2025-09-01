Inflación en Lima cayó en agosto: ¿Cuáles fueron los productos que bajaron su precio?

El costo de vida dio un leve respiro en agosto en la capital. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios al consumidor en Lima Metropolitana disminuyeron en -0,2 9%, la tasa más baja del año. A nivel nacional también se registró una caída de -0,20 %.

Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y agosto se ubica en 1,24 % en la capital y 1,11 % en todo el país.

El retroceso se explicó principalmente por la baja de alimentos, electricidad y combustibles para el hogar, así como pasajes de transporte.

En agosto, la mayoría de productos de la canasta básica, bajaron. Aunque los hogares sintieron la presión por el aumento en el precio del limón, que se consolidó como el producto que más incidió en la inflación del mes.

¿Cuáles son los productos que bajaron de precio?

Pescados y mariscos : jurel (-28,4 %), bonito (-18,3%), merluza (-10,4 %), caballa (-10 %) y lisa (-9,1 %).

Hierbas y hortalizas : culantro (-31 %), albahaca (-23%), arveja verde (-15,2 %), brócoli (-7,9 %), espinaca (-7,4 %), zanahoria (-4,8 %) y tomate (-3,7 %).

Tubérculos y cereales : papa color (-3,1 %), camote amarillo (-3,4 %), arroz a granel (-0,9 %) y fideos (-2,3 %).

Azúcar : rubia (-2,5 %) y blanca (-2,4 %).

Servicios básicos : electricidad residencial (-3,5 %), gas natural (-3,2 %) y gas doméstico envasado (-1,3 %).

Transporte: pasaje en ómnibus interprovincial (-7,8 %), pasaje aéreo nacional (-2,9 %) e internacional (-4,4 %).

¿Cuáles son los productos que subieron?

Frutas : limón (+33,9 %), palta fuerte (+8 %), uva negra (+5 %), maracuyá (+3,7 %) y manzana corriente (+3,9 %).

Carnes : pollo eviscerado (+1,8 %) y cortes como pierna (+1,5 %).

Bebidas : café tostado molido (+1,9 %), café instantáneo (+0,4 %) y refrescos naturales en restaurantes (+0,4 %).

Comidas fuera de casa: tamales (+1,1 %), pollo broster (+0,9 %) y menú en restaurantes (+0,2 %).