El aumento de la inflación se impulsó por las cotizaciones Internacionales de alimentos y combustibles. | Fuente: Reuters

La tendencia al alza de la inflación, que se vienen registrado en los últimos meses, estaría revirtiéndose, según el Banco Central de Reserva (BCR).

El aumento de precios de los productos básicos se ha visto impulsado principalmente por el incremento de los precios internacionales de commodities o insumos que se utilizan para alimentos y combustibles, además del alza del dólar.

Pero, estas cotizaciones internacionales ya están reduciéndose, según comentó Julio Velarde, presidente del BCR, en un presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

"La buena noticia es que el pico de estos commodities ha llegado en julio (...) Estos aumentos pueden revertirse. No se comunican inmediatamente a la inflación, pero sí, la inflación va a converger al rango meta", dijo Velarde.

Hasta el inicio de esta semana, la cotización del trigo pasó de US$ 269.8 a US$ 261.6 la tonelada; el precio internacional del maíz caía de US$ 220.1 a US$ 199.6 la tonelada; y el aceite de soya retrocedió de US$ 1,535 a US$ 1,515 la tonelada.

Los precios futuros también presentan reducciones. Para diciembre, la cotización del trigo está a US$ 69.8 la tonelada, la del maíz baja a US$ 252.2 la tonelada, y la del aceite de soya se ubica en US$ 1,234.

"El maíz frente al pico que tuvo, ha caído 26%, el trigo ha caído ha caído un poco más de 2% y el aceite de soya ha caído un 11%. Esto debe comenzar a trasladarse en los próximos meses", dijo el presidente del BCR.

Velarde agregó que en el caso del pollo, el precio comenzaría a caer en dos meses o dos meses y medio, mientras que en el caso del aceite el efecto se vería en los próximos dos o tres meses.