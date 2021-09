En agosto la Inflación llegó a 4.53% a nivel nacional, tras subir 1.06% solo en ese mes. | Fuente: Reuters

La inflación que se registrará este mes de septiembre sería menor a lo reportado en agosto y julio, según proyecta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Esta reducción en el alza de precios se darían ante la ligera caída en los precios de commodities como el trigo, el maíz y la soya, que son usados como insumos para la elaboración de productos de la canasta básica familiar.

“Esta presión que hemos visto antes de los aumentos de los precios internacionales ya se viene moderando, no va a ser inmediato, pero ese efecto ya debería comenzar a plasmarse (...), en términos de tasas mensuales estaríamos esperando una reducción este mes con respecto a los meses previos, todavía hay efecto de aumento de los precios de alimentos, pero son menores de lo que hemos visto los meses pasados”, dijo Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, durante la última conferencia de la entidad.

Hasta la semana pasada la cotización del trigo había pasado de US$ 269.8 a US$ 268.8 la tonelada; el precio internacional de maíz caía de US$ 220.1 a US$ 198.4 la tonelada; y el aceite de soya retrocedió de US$ 1,535 a US$ 1,515 la tonelada.

Como se recuerda, la alta inflación registrada en los últimos meses se debió a las cotizaciones internacionales de los insumos y al tipo de cambio, que aún supera los S/4.

“El efecto traspaso del tipo de cambio en la inflación ha sido de aproximadamente de 1.5% (...) El impacto depende de cada sector y su estructura de costos”, comentó Armas.

Pese a que la inflación acumulada subió a 4.95% en agosto, por encima del rango meta del BCR, la expectativas macroeconómicas indican que la inflación cerrará este 2021 a un menor nivel.

Las proyecciones de analistas económicos y empresas financieras y no financieras indican que para fines de este año la inflación sería de entre 3.20% y 3.74%.