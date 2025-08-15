BCR ve "bastante potencial" económico en el Megapuerto de Corío: ¿Qué lo hará único en Sudamérica?

El proyecto del Puerto de Corío fue uno de los temas abordados por Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En respuesta a RPP, Armas subrayó su "bastante potencial" a futuro.

La principal característica que lo hace destacar es su profundidad, la cual permitiría la llegada de "barcos de mayor calado que típicamente no hay en la región de Sudamérica".

El gerente Central del BCRP proyecta el Puerto de Corío como una iniciativa de "bastante largo plazo". No obstante, reconoció que en un entorno de "alto crecimiento sostenido" y mayores niveles de comercio exterior, este proyecto podría ser "potencialmente un proyecto importante" para el aumento del PBI y la economía peruana en el futuro.

Sin embargo, Armas fue cauto respecto a las expectativas a corto plazo. Informó que el proyecto "todavía está en evaluación" y en "proceso de ver las características del proyecto, los montos, las aprobaciones, etc., etc.". Por lo que todavía no hay cálculos precisos.

Puerto de Corío: detalles del proyecto y el impacto en el empleo

El futuro Megapuerto de Corío estará en Punta Bombón, provincia de Islay, Arequipa, y se proyecta como uno de los más importantes de Sudamérica. Tendrá un calado de 28 metros, lo que lo colocará entre los puertos más profundos del mundo y permitirá recibir embarcaciones de gran tamaño. Su ubicación estratégica lo hará atractivo para la carga proveniente del sur de Brasil, Bolivia, norte de Chile, Argentina y el sur del Perú. Según el gobernador Rohel Sánchez, no competirá con otros puertos nacionales, sino que será complementario a proyectos como Eten en el norte y Chancay en el centro. El proyecto abarcará 15,947 hectáreas destinadas no solo a la actividad portuaria, sino también a áreas logísticas, industriales y residenciales, generando un polo de desarrollo económico. La inversión estimada es de $ 7,000 millones y se prevé que el Puerto de Corío genere alrededor de 50,000 empleos directos e indirectos, según el gobernador Sánchez. Además, contará con integración ferroviaria hacia Cusco, Madre de Dios (con conexión a Brasil) y desde Juliaca hacia Bolivia, fortaleciendo la conectividad regional y sudamericana.