¡Atención! No caigas en estafas.

Recuerda que toda la información sobre el #YanapayPerú se brinda a través de los canales oficiales.



No existen grupos de WhatsApp.

No usamos formularios.

No existen tramitadores.

No debes realizar ningún pago.



Ingresa a https://t.co/fgVvy8ruFh pic.twitter.com/TIBSApITL0