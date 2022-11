El Bono alimentario de S/ 270 ya comenzó pagarse desde este mes a más de 4 millones de peruanos. | Fuente: Andina

Los beneficiarios del Bono Alimentario podrán designar a otra persona para que cobre el bono por ellos a partir de hoy, 16 de noviembre, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Según precisaron, esto aplicará para los beneficiarios que presenten alguna discapacidad o deterioro de su capacidad funcional, propio de la etapa de vida adulta mayor o por accidente.

Este cobro del subsidio monetario a través de terceros estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre.

Para esto, el registro de la solicitud de designación a un tercero autorizado se hace en la plataforma consultas.bonoalimentario.gob.pe y a través del personal distribuido en todo el país en las Unidades Territoriales del programa Pensión 65.



Link para saber si eres beneficiario

El Midis indica que las personas ya pueden ingresar a la web bonoalimentario.gob.pe para identificar si les corresponde recibir el bono. Solo necesitan ingresar al enlace, colocar su número de DNI y la fecha de emisión de su documento.

Otra opción es llamar a la línea gratuita 101, donde podrán consultar si son beneficiarios de lunes a sábado desde las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. Esta línea no opera durante los feriados y días no laborables.

Para ser uno de los beneficiarios seleccionados por el Midis, debes cumplir con las siguientes condiciones:

Debes ser una persona mayor de edad incluida en el registro nacional para medidas COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria, considerada pobre o en pobreza extrema por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Los integrantes del hogar no deben estar registrados en planilla pública y privada, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa.

Para recibir el bono alimentario el ingreso mensual de su hogar no podrá superar los S/ 1,025.

Recuerda no compartir información personal a extraños, no aceptes ayuda de grupos en redes sociales ni acudas a tramitadores para saber si puedes cobrar el bono alimentario, pues podrías ser victima de una estafa.

Cabe mencionar que, según la Ley 31538 que creó el bono alimentario, el cobro del subsidio se podría realizar hasta el próximo 30 de abril del 2023.