La inseguridad alimentaria afecta a más de la mitad de los peruanos, según la FAO. | Fuente: EFE

Esta semana el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició el pago del bono alimentario de 270 soles.

Este subsidio se entregará a 4.2 millones de peruanos vulnerables, que sean mayores de edad, los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta tres requisitos principales.

"Hemos verificado que la persona no tenga más allá del sueldo mínimo vital, que no sean pensionistas ya sea del sector público o privado y que caigan en la situación de pobres y pobres extremos", comentó Dina Boluarte, titular del Midis, en una entrevista.

El Midis indica que el bono se entregará de manera gradual y en cuatro modalidades. El director ejecutivo del programa Pensión 65 del Midis, Hernán Pena, precisó que en primer lugar se estará pagando a través de depósitos a los beneficiarios que ya tienen cuentas bancarias en el sector público o privado.

"Estamos trabajando con 16 entidades financieras. si no tienen cuentas de banco pueden utilizar las billeteras electrónicas, Tunki, Yape y Agora. si no están en estas dos primeras modalidades de pago la tercera modalidad son los conocidos carritos pagadores que van a donde no hay entidades bancarias, y como última modalidad están las agencias del banco de la nación", dijo a RPP.

Si deseas saber si eres beneficiario de este bono y cuándo podrías recibirlo puedes ingresar a la web bonoalimentario.gob.pe o llamar a la línea gratuita 101.



La entrega de este bono se da ante la elevada inflación de alimentos, que supera el 12% en los que va del año, pero ¿sería suficiente para apoyar a los peruanos en situación vulnerable?

Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), solo un 11% de personas han podido mantener su consumo ante el alza de precios mientras cuatro de cada 10 peruanos han tenido que reducir mucho su consumo de alimentos.

Ante estas cifras, la investigadora principal del IEP y ex titular del Midis, Carolina Trivelli, señala que el bono no sería suficiente para apoyar a todos los peruanos que enfrentan la crisis alimentaria.

"Estos peruanos han reducido su consumo porque no les alcanza y no les alcanza porque no ganan suficiente, no tiene trabajo suficiente, o porque los precios suben mucho (...) Esta medida ayuda, se agradece, pero en realidad lo que estas familias seguramente necesitan es que les den, por ejemplo, 150 soles durante los próximos seis meses, esa es una medida que los ayudaría porque pueden prepararse, pueden contar con algún recurso", comentó a RPP.

Trivelli agrega que la crisis alimentaria es más grave en los estratos socioeconómicos D y E, donde cerca de cinco de cada diez peruanos están consumiendo menos alimentos que el año pasado.