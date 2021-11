De acuerdo a los chats que revela el portal Lima Gris, Bruno Pacheco, secretario general de Palacio, escribe insistentemente presionando a Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la Sunat, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad. | Fuente: Internet

Respuesta de Sunat Luis Enrique Vera Castillo respondió a los cuestionamientos y precisión que todos los actos de la Sunat se adoptan con total objetividad y atendiendo estrictamente a criterios técnicos. De esta manera sostiene que Deltron no recibió ningún trato particular, muy por el contrario, continúan las fiscalizaciones que corresponden, y la deuda fue cobrada coactivamente el 7 de octubre pasado. Sobre el pedido para gestionar los pedidos con relación a José Luis Hanco Lupinta, el jefe de la Sunat detalla que “ninguna solicitud fue atendida”.



Nuevamente los reflectores posan encima del secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, el brazo derecho del presidente Pedro Castillo, pues se dieron a conocer presiones a la Sunat para favorecer a empresas de su entorno.

El portal Lima Gris muestra chats del secretario presidencial, Bruno Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando a Luis Enrique Vera Castillo, jefe de la Sunat, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

Pedido de Pacheco: Deltron

Lima Gris detalla que, en uno de los chats enviados por Bruno Pacheco el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias”.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.

Segundo favor

El 29 de setiembre, Pacheco envía un mensaje donde adjunta cuatro documentos, a fin de pedir ayuda para el ingreso de los productos químicos, en el que adjunta documentos entre los que figura el mercurio, insumo utilizado para la extracción de minerales, especialmente para el oro.

El jefe de la Sunat no responde a los mensajes de Pacheco para favorecer a una empresa minera que tiene problemas con la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, haciéndole recordar el caso de Deltron.

“Corrobora eso hermano y trata de ayudar en algo. Igual también revisa del amigo de Deltron. No queremos que quiebre 2015 hasta 2018, intereses y revisión”.

Entre los mensajes se observa que se trata de José Luis Hanco Lupinta, un empresario que se dedica a la extracción de oro y que en los últimos años ha exportado a Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.

Malestar desde Palacio

El secretario de Palacio de Gobierno, al no tener una respuesta concreta sobre los pedidos detalla.

“Buenos días, Kike. Necesito conversar contigo unos temas como el que te estoy enviando. Dime a qué hora podría ser o necesitas que te visite. Me avisas por favor. Hay que ser recíprocos en la atención. Gracias”.

Cabe recordar que por ese entonces, Luis Enrique Vera no estaba ratificado aún como Jefe de la Sunat, solo como encargado, por lo que el Secretario de Palacio le envía una imagen de la resolución que se discutirá en el próximo Consejo de Ministros, cuya emisión de la norma se realiza el 1 de octubre.