Ante el actual clima de incertidumbre en el país, se ve limitado el avance de políticas públicas y una mejora en el bienestar de los peruanos, señaló el ex ministro de Economía, David Tuesta.

Durante su presentación en la CADE 2022, sostuvo que el estancamiento económico ha significado una fuerte pérdida para los peruanos.

"Si no hubiéramos perdido la brújula, hoy, en el Perú, no habría la cantidad de pobreza [actual]. Hay más de 3 millones de peruanos que no deberían ser pobres y 2 millones de trabajadores, en la economía informal, que debieron estar en la economía formal", dijo

El ex ministro precisó que anualmente el Perú ha perdido 2 puntos del PBI en inversión e infraestructura.

"De acuerdo con el BID, existe (...) desperdicios de nuestros recursos de casi dos puntos del Producto Bruto Interno, S/18.000 millones", señaló.

Tuesta explicó que en la última década, se dejó de invertir US$ 4 mil millones anuales, un monto que habría generado 2 millones de empleos directos e indirectos.

Otros problemas, encontrados con la plataforma "Data para la Acción", indican que cuatro de cada 10 obras en el país no cumplen con informar sus avances.

Además, indicó que uno de cada 4 proyectos se demora más de 100 días de la fecha planeada en finalizarse y se estima que el sobrecosto de estas obras representa S/87,000 millones.