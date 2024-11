CADE Ejecutivos 2024: ¿Qué temas se abordarán en el foro empresarial?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Del 26 al 28 de noviembre, se llevará a cabo la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) en la ciudad de Arequipa, en donde se reunirán diferentes autoridades e importantes empresarios del país para analizar temas relacionados con la coyuntura social, política y económica para promover el desarrollo del Perú.

Bajo este marco, Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y expresó que el contexto de rechazo al Gobierno por parte de la población, es similar a la del 2023.

"No hay un cambio significativo, en torno a lo que vivimos en CADE 2023 en Cusco, en el que la aprobación en general de Gobierno y del Congreso eran muy bajas. Esto es un indicador de que el concepto de cuerdas paralelas no se puede aplicar al divorcio entre la economía y la política porque evidentemente la descomposición hace que la política sea judicializado, la justicia sea politizado y el gobierno no es otra cosa que el reflejo de un deterioro en la capacidad de gestionar el país", dijo.

Además, indicó que se deben realizar reformas como en el Poder Judicial, la inseguridad ciudadana, reformas carcelarias, entre otras; así como fomentar el crecimiento económico.

"Los bloques centrales están relacionados con el trabajo de estas reformas, incluyendo una reforma del Estado que pasa por el Servicio Civil. Tenemos que reconstruir una mínima capacidad del Estado de proveer los servicios básicos, infraestructura sanitaria, salud, educación, seguridad, justicia; sin ello la Nación no es viable en el mediano plazo y esto tiene que trabajarse desde ya", mencionó.

Además, dijo que también habrá un bloque para tratar el compromiso de los empresarios en relación con la agroexportación y el crecimiento de la explotación minería.

Finalmente, se refirió a la minería ilegal: "Tenemos que lograr que la minería informal y que la pequeña minería sea formal, de tal manera que no alimente y no genere este proceso de crecimiento de la minería ilegal".