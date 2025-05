Cajamarca sigue siendo la región más pobre del Perú, según INEI: ¿Y las demás regiones?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en colaboración con el CIES dio a conocer los Resultados de la Pobreza Monetaria en el 2024. En cuanto a los niveles de pobreza presentes en las regiones del Perú, Gaspar Morán, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, expuso que Cajamarca continúa siendo la región con más pobreza en el país.

¿Qué niveles de pobreza se presentan en las regiones del Perú?

Los datos por departamento revelan la persistencia de la pobreza, concentrada en áreas andinas y amazónicas. En 2024, los cinco departamentos con la mayor incidencia de pobreza monetaria fueron:

Cajamarca: 40.5 %

40.5 % Loreto : 43.0 %

: 43.0 % Puno: 39.9 %

39.9 % Pasco: 39.0 %

39.0 % Huánuco: 39.0 %

Por otro lado, los departamentos con las tasas de pobreza más bajas en 2024 se ubican principalmente en la costa sur y Lima:

Ica: 6.0%

6.0% Moquegua: 11.0%

11.0% Madre de Dios: 11.1%

11.1% Lambayeque: 14.0%

14.0% Arequipa: 15.8%

Es importante destacar que la pobreza extrema tiene una incidencia mucho mayor en las zonas rurales (15.5 % en 2024) en comparación con Lima Metropolitana (3.3 %) y el Resto Urbano (3.0 %).

Variaciones Regionales entre 2023 y 2024

Algunos departamentos mostraron cambios significativos en su tasa de pobreza entre 2023 y 2024. Los que registraron las mayores reducciones en puntos porcentuales fueron Ayacucho (-6.6 pp), Huancavelica (-6.1 pp), Junín (-5.8 pp) y Madre de Dios (-5.5 pp).

Por otro lado, algunos departamentos experimentaron incrementos en su tasa de pobreza, destacando Arequipa (+1.9 pp), Cajamarca (+0.5 pp) y Ucayali (+0.2 pp).

¿Cómo se mide la Pobreza Monetaria?

La metodología del INEI define la pobreza monetaria basándose en la incapacidad de los hogares para cubrir el costo de una Canasta Básica de Consumo.

Para 2024, la Línea de Pobreza se estableció en S/ 740 per cápita al mes, cubriendo una canasta de alimentos y no alimentos. La Línea de Pobreza Extrema, que solo considera la capacidad para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria, fue de S/ 256 per cápita al mes.

Para un hogar promedio de 4 personas, el costo de la canasta básica (Línea de Pobreza) es de S/ 1,816 mensuales, y el de la canasta básica alimentaria (Línea de Pobreza Extrema) es de S/ 1,024 mensuales.

Según la información presentada, la pobreza monetaria en Perú alcanzó a 9 millones 395 mil personas en el año 2024, lo que representa el 27.6 % de la población del país. Esta cifra representa una reducción de 386 mil personas en situación de pobreza y un incremento de 1.4 puntos porcentuales respecto a 2023, cuando la tasa se ubicó en 26.2 %.

Si bien las cifras nacionales de 2024 muestran una leve disminución en el número de personas pobres y extremadamente pobres en comparación con 2023, la incidencia sigue siendo considerablemente más alta que en 2019, antes de la pandemia.