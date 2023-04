El 2023, se proyectaba con gran expectativa por los comerciantes. | Fuente: Andina

Las temperaturas anómalas en el país ponen en peligro la producción textil de los comerciantes del emporio Gamarra, quienes se preparaban para la temporada otoño - invierno, con prendas de abrigo que comienzan a venderse desde el Día de la Madre.





Según detalló Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial del Perú, los comerciantes se prepararon hace más de dos meses en la confección de las prendas de abrigo; sin embargo, con el fuerte calor y los anuncios de un otoño cálido, las esperanzas de recuperar su inversión cada vez es más nula.





"Va a impactar de forma negativa en nuestros procesos productivos, sobre todo en prendas que ya se confeccionaron y que no se podrán vender (por el calor) y se irán a remate, ya no podemos pensar en ganancias, si no al menos recuperar", explicó.





El 2023, se proyectaba con gran expectativa por los comerciantes, quienes se vieron afectados por los bloqueos al sur, y ahora con las lluvias. Solo en esta temporada, esperaban superar al menos “el 50 % de ventas que no pudieron alcanzar el año pasado”.





Según la dirigente, esta campaña mayorista, que se realiza en abril, empezó tarde, y ante las bajas ventas, en los próximos días comenzarán con las ofertas. Si las cifras siguen en rojo, en mayo comenzarán a rematar la ropa para “al menos recuperar la inversión”.





Inicio de lluvias generó pérdidas en las ventas





Solo en las primeras semanas de lluvias el Gamarra registró pérdidas económicas pues no podía enviar pedidos al norte del país, el cual estaba paralizado y con las vías interrumpidas. Esta parte del Perú consume el 20 % de las ventas del emporio.





"Solo en la primera semana, a causa de las lluvias y el impacto de la naturaleza, tuvimos una baja en nuestras ventas del 20 %", refirió a RPP Noticias la empresaria.