Antes de la pandemia, los casinos y tragamonedas generaban 92 mil empleos. | Fuente: Andina

El Estado peruano recaudó alrededor de S/ 3 mil 399 millones, en los últimos 16 años, provenientes de la regulación a los casinos y máquinas tragamonedas, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Del total de ingresos obtenidos por los juegos de casino, más de S/ 2 mil millones se destinaron a municipalidades provinciales y distritales, mientras que más de S/ 323 millones fueron otorgados al Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Asimismo, el ministerio señaló que en los últimos años se han recaudado más de S/30 millones por la aplicación de multas.

El Mincetur recordó, durante la inauguración de la XIX Feria Latinoamericana de Juegos Perú Gaming Show 2022, que esta actividad esta regulada en su totalidad y viene reactivándose tras la paralización que enfrentó a raíz de la pandemia.

Actualmente este rubro de negocio emplea a unos 45 mil personas en puestos de trabajo formales.

“Estamos seguro que volveremos a tener los 92 mil empleos en esta industria, gracias a las medidas que impulsa el gobierno como la eliminación del distanciamiento social, pero con el uso estricto de protocolos de bioseguridad”, comentó Eduardo Sevilla, director general de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas de Mincetur.

Impuestos a casas de apuestas

Actualmente el Mincetur impulsa una regulación a los juegos y apuestas deportivas online, pues indican que en el último año han obtenido ingresos de US$ 1,000 millones, pero no tributan, es decir, no rinden ingresos al Estado.

Por el momento el Proyecto de Ley N° 2070, elaborado por el Mincetur y aprobado por el Ejecutivo, está siendo evaluado por la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso.

El Mincetur estima que si se aprueba la propuesta se podría recaudar alrededor de S/ 160 millones anuales para invertirse en obras de infraestructura pública y promoción del deporte.