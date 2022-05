Gobierno designó a nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte | Fuente: Foto: Andina

El Gobierno designó a Máximo Pérez Zevallos como nuevo presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD). La resolución suprema, publicada en el diario oficial El Peruano, lleva la firma del ministro de Educación, Rosendo Serna, y del presidente Pedro Castillo.

Máximo Pérez Zevallos reemplaza en el cargo a Rubén Trujillo, quien recientemente negó haber llamadas de autoridades del Congreso o del Gobierno para que les otorgue entradas a los palcos del Estadio Nacional para el partido que disputaron Perú y Paraguay el pasado 29 de marzo por las Eliminatorias al Mundial.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, el ahora exfuncionario sostuvo que él se encargó de llamar a las autoridades de estos poderes para distribuir las entradas. Precisó que estas corresponden a los palcos que no tienen dueño en el Estadio Nacional, un total de 140 que pronto serán puestos a licitación, y que no representan ningún gasto.

Sostuvo que invitó a autoridades del Congreso y el Gobierno, específicamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, debido a que buscaba ordenar la distribución de entradas, que en gestiones anteriores se otorgaban a otras autoridades políticas, como alcaldes.

"Yo tomé la iniciativa a partir de lo que vi que había ocurrido antes. Antes se entregaba entradas de la misma manera a autoridades políticas, alcaldes, pero yo llegué y traté de ordenar. La anterior gestión me parece, y salió la denuncia, tuvieron más de 800 entradas para distribuir, nosotros solo tuvimos 280", dijo.

Entradas también para el Congreso

Rubén Trujillo también indicó que cuando llamó al Congreso para ofrecer las entradas, se negaron a recibirlas pues consideraron que podría malinterpretarse. Sin embargo, luego de insistir en la importancia del espectáculo, dijo que aceptaron tras haberlo consultado.

Trujillo detalló que aparte de distribuir las entradas entre las autoridades de los poderes de Gobierno, también entregó los tickets a niños del Inabif, del Puericultorio Pérez Aranibar y a miembros del Conadis. Agregó que toda la información sobre la distribución de las entradas fue publicada en la web del IPD días después del partido.

Asimismo, rechazó que hubiera entregado entradas a parlamentarios de la bancada de Perú Libre y explicó que si hubo gente de la agrupación oficialista en el Estadio Nacional ese día, debieron haber ingresado con invitaciones del Ministerio de Educación.

"Yo no le he entregado entradas a Perú Libre. Si sacan nombres de Perú Libre y son maestros y son miembros de la Comisión de Educación, entonces esas entradas pudieron haberlas recibido del Ministerio de Educación, pero no de mí", manifestó.

