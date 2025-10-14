César Quispe juró como nuevo ministro de la Producción en el gabinete de José Jerí [PERFIL]

César Quispe liderará el Ministerio de la Producción en el Gobierno de José Jerí y asumirá el cargo luego de haber desempeñado el puesto de viceministro de Mype e Industria dentro de la misma cartera, bajo la gestión de Sergio González.

Hasta su reciente designación, Quispe había cumplido un periodo como viceministro de Mype e Industria, posición a la que fue nombrado en abril de 2024.

En su rol como viceministro, estaba encargado de liderar las políticas públicas que impulsan el crecimiento de la mype y la industria, con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial peruano y promover el desarrollo industrial.

Su gestión implicaba la coordinación directa y el apoyo a emprendedores a través de entidades adscritas clave. Entre estas entidades se encuentran el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), Compras a MYPErú, el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), el Programa Nacional Tu Empresa y ProInnóvate.

Perfil profesional de César Quispe

César Quispe es Licenciado en administración de cooperativas egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Complementa su educación con un Máster en microfinanzas y desarrollo social por la Universidad de Alcalá, España.

La trayectoria de César Quispe incluye posiciones directivas previas en el Ministerio de la Producción, en áreas como MYPE, Pesca, Acuicultura y Atención al Ciudadano, entre otras.

Además, ha participado en el directorio de Promperú y ha ejercido la gestión gerencial municipal. Su conocimiento del marco legal se extiende al ámbito legislativo, donde fungió como asesor del Congreso. Desde este rol, contribuyó a la actualización del marco legal cooperativo, asesorando en leyes fundamentales como la Ley del Acto Cooperativo (29683), la Ley 29972, el DS 006-2016-PRODUCE y la Ley COOPAC (30822).

En su carrera, pasó por la Presidencia del Directorio del Banco Agropecuario (Agrobanco). Ocupó este cargo desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2024. Su misión en Agrobanco consistió en reestructurar el banco estatal que en aquel momento enfrentaba problemas de gobierno corporativo, alta morosidad y elevadas pérdidas. Quispe lideró una reestructuración, facilitando el crédito a pequeños productores agropecuarios.

Quispe también cuenta con experiencia en el trabajo con las pequeñas y medianas empresas (pymes), habiendo formado parte de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep) y ocupando roles gerenciales en el sector cooperativo y privado.