Cinépolis es multada con S/ 160,500 por Indecopi: ¿Qué sucedió?

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi impuso una multa de 30 UIT, equivalente a S/ 160,500, a la empresa Operadora Peruana de Cines S.A.C. (Cinépolis) por impedir que los consumidores ingresaran a sus salas de cine con alimentos o bebidas adquiridos fuera de sus establecimientos.

Esta sanción fue el resultado de una denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash.

La resolución, que fue tomada en segunda y última instancia administrativa, confirmó un criterio previamente establecido por el Indecopi en 2018, cuando se sancionó a otras cadenas de cine por imponer restricciones similares. En este caso, Cinépolis había argumentado que su modelo de negocio era comparable al de los restaurantes, por lo que consideraba válida la restricción de alimentos externos. Sin embargo, la SPC desestimó este argumento.

El Indecopi señaló que, aunque Cinépolis dispone de espacios con mesas y sillas y cuenta con autorización para vender alimentos, su principal actividad es la exhibición de películas, no la venta de alimentos. En este sentido, la empresa no puede ser considerada como un restaurante, por lo que no está justificada la restricción a los productos que los consumidores deseen ingresar.

Como medida correctiva, la SPC ordenó a Cinépolis que se abstenga de continuar con la prohibición de alimentos y bebidas externos en sus cines. A partir de ahora, los clientes podrán ingresar con productos que hayan adquirido fuera de los establecimientos de la cadena, siempre que estos sean similares a los que se venden dentro de los cines.

Además, Cinépolis deberá colocar avisos informativos en sus salas para notificar a los consumidores que la restricción ya no está en vigor.

Esta decisión refuerza los derechos de los consumidores, garantizando su libertad de elegir los productos que desean llevar al cine, y establece un precedente importante en la regulación de las políticas comerciales de las cadenas de cines en el país.