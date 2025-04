Puertas abiertas y decisiones firmes: la estrategia de Jorge Ruiz para liderar la Clínica Javier Prado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Ruiz, actual gerente general de la Clínica Javier Prado, se presentó en Negocios 360 por RPP y compartió su visión de liderazgo y sus experiencias al frente de una institución que celebra 60 años de historia. Su gestión se caracteriza por una combinación de "ser muy exigente" y a la vez buscar el bienestar y la comodidad de los colaboradores.

Ruiz describe su estilo como "muy horizontal", practicando una política de "puertas abiertas" y la "gerencia caminando", interactuando directamente con el personal en las diferentes áreas de la clínica.

"Me muevo mucho por toda la empresa y allí se conversa, ahí van saliendo. Sirve porque muchas veces ahí te enteras, la gente conversa contigo. Les pregunto sus necesidades o qué está pasando o qué falta", sostiene.

Aunque generalmente es una comunicación horizontal, reconoce la necesidad de tomar "decisiones verticales en momentos de crisis".

La ventaja de ser médico en la gestión

Su formación como médico le otorga una "gran ventaja porque entiendes las necesidades de los profesionales de la salud". Sin embargo, aclara que la gerencia de un establecimiento de salud como la Clínica Javier Prado, no es exclusiva de los médicos, siempre y cuando se cuente con un "buen director médico al costado".

Ruiz incluso aplica este principio en su propia gestión: "Yo soy médico, sin embargo, tengo a un director médico en la clínica y a mi director médico yo le digo, 'Olvídate que yo soy médico.' Le digo, 'Yo tú dime en este caso cuál es la mejor decisión desde el punto de vista médico y yo voy a seguirla'".

Para aquellos que aspiran a roles gerenciales en salud, Ruiz ofrece dos consejos fundamentales basados en su experiencia:

"Si no sabes algo, dilo. Reconoce tus limitaciones. Si no sabes, di: no sé". El segundo consejo es "rodéate de gente capaz. Rodéate gente capaz que te ayude a crecer".

Ruiz destaca la importancia de preparar a las futuras generaciones, tal como lo están haciendo en la Clínica Javier Prado para los próximos 60 años.