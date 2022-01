El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que en el 2021 el precio del servicio de enseñanza en Lima Metropolitana subió en 1.7% | Fuente: Andina

Este año se daría el retorno presencial a los colegios, luego de dos años de educación remota. Pero, esto implicará un aumento en los precios de las pensiones.

La Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril) adelantó esta semana que en algunos centros educativos las pensiones subirían un 20% en comparación con lo registrado en el 2021.

"Hemos tenido una variable, que es la incertidumbre que hay frente a esta pandemia, si termina o no termina, si viene la tercera ola o no. En función a eso, la mayoría de colegios han optado por regresar a costos prepandemia en caso de que la educación se dé presencial, que es lo que todos queremos si la vida de la comunidad educativa no se pone en riesgo, y otro pequeño sector de colegios ha optado por nivelarlo a la inflación", dijo en RPP.

Por su parte, Luis Requena, vicepresidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa) señala que las pensiones escolares de este 2022 serán las mismas que se fijaron inicialmente para el 2020.

"En principio se está retomando el costo educativo de marzo 2020. Es decir, el año escolar empezará, en términos generales, considerando el costo que se estableció para esa fecha", comentó en un medio local.

El vocero de Alianza de Escuelas Privadas, Jorge Camacho, también proyecta que las pensiones escolares serán similares a las reportadas antes de la pandemia de COVID-19.

Camacho precisó a Gestión que ante el reinicio de clases existirán costos adicionales como la implementación de protocolos contra el covid-19, las pruebas moleculares, la mejora de plataformas tecnológicas (para llevar adelante clases híbridas), entre otros, que -subrayó Camacho- serían difíciles de trasladar a los padres de familia, considerando la coyuntura actual.

De acuerdo con el Grupo Educación al Futuro (GEF), un estudio realizado en octubre revelaba que serán más del 60% de colegios privados los que volverán a tener pensiones en el nivel prepandemia.

¿Las pensiones bajaron durante la pandemia?

El presidente de GEF, Justo Zaragoza, señala que en el 2020, primer año de la pandemia, las pensiones escolares se redujeron entre 15% y 20%.

Incluso se estima que en algunas instituciones educativas se hicieron rebajas de hasta 50% respecto a la pensión que se cobraba antes de la COVID-19.

Para el segundo año de clases virtuales, Zaragoza indica que los colegios decidieron subir levemente las pensiones en alrededor de un 5%, alza que aún colocaba a las pensiones por debajo del nivel registrado previos a la pandemia.

Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que en total en el 2021 el precio del servicio de enseñanza en Lima Metropolitana subió en 1.7%

A pesar de que se redujo el precio de la matrícula en colegios en 18.9%, las pensiones sí subieron un 5% y los textos escolares registraron un alza de 3.1% en promedio.