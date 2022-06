Hasta ayer, algunas hortalizas estaban 70% más caras, según comerciantes. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Maritza Saenz

Una baja afluencia de público registró el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) del distrito de Santa Anita, durante este lunes, que coincidió con el primer día de paralización de los transportistas. Esto se debe a que la mayoría compró este último fin de semana, por temor al desabastecimiento por la medida de protesta.

“La gente estuvo al tanto del paro y no se arriesgó a quedarse sin nada; por eso llegaron ayer, pues temían que hoy haya desabastecimiento cuando no es así. Hemos tenido poca clientela, que llega porque ve que el paro no tuvo gran impacto”, refirió Mirian Gaspar, una vendedora de hortalizas.

Durante el fin de semana, el GMML recibió 14,900 toneladas de producto, 2000 menos que el sábado y domingo pasados, en estos dos días, las hortalizas estuvieron 70% más caras; es decir, entre 2 a 3 soles por encima de su precio regular.

Sin embargo, en vista de la poca afluencia, los vendedores redujeron el precio para evitar que la mercadería se les quede. Por ejemplo, la espinaca pasó de S/8 a S/5, el brócoli de S/7 a S/ 3.5 hasta S/5. Solo hoy, el GMML recibió 10,343 toneladas de productos, el doble de lo que llegó el lunes 20.

Temor de los comerciantes crece

En promedio, un comerciante de hortalizas invierte S/4000, para comprar 100 jabas de 15 kilos cada una, todo puede ser vendido en dos días, y adquirir ganancias por encima de los S/700; es decir, entre S/0.50 a S/1 por kilo.

Si el producto se les queda, deben invertir 30 a 50 soles para comprar hielo y de esta manera mantener un promedio de 50 jabas, todo lo contrario ocurre con los vendedores de hortalizas de cáscara dura como el zapallo o la calabaza, pues estos no requieren refrigeración y pueden guardarse hasta por cuatro días.

“Nosotros nos acogemos a la cantidad del producto que llegue. Las verduras son perecibles, máximo las puedo guardar hasta mañana y si es que no hay solución, nos afectará bastante. Yo tengo que guardar hasta mañana nada más, porque de ahí baja la calidad y tengo que bajar precios. Hoy me sobró el 80%”, explicó Lourdes Lozano, otra comerciante.

En la incertidumbre

Los comerciantes están en la incertidumbre y pendientes a lo que informen los manifestantes que participan en el paro de transportistas. Según informaron camioneros de Tarma que descargan los martes, mañana no llegarán hasta el GMML.