Se presentaron 22 postores, 21 ofertas y hubo 4 finalistas. | Fuente: Andina

Nuevo escándalo en la compra de urea. La Contraloría anunció que halló irregularidades en la cuarta compra de fertilizantes realizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Hace una semana el Midagri adjudicó la adquisición de 44 mil toneladas de urea a la compañía keniana Prime Charters International tras tres fallidos procesos. Sin embargo, hoy nuevamente estaría tambaleando la licitación.

Ahora la Contraloría indica que, en primer lugar, ninguna de las tres oferta que valió AgroRural cumplirían con los requisitos y especificaciones técnicas solicitadas.

Según indican, esta situación "podría no garantizar la exactitud de los resultados del proceso y que este se haya efectuado con igualdad de trato, transparencia, competencia, eficacia y eficiencia", precisan en el reporte de avance ante situaciones adversas.

La Contraloría explica que la empresa presentó un documento denominado ‘Certificate of Quality’ emitido por la empresa Naasai Harvest Limited, que certifica la calidad de una muestra de urea granulada, pero que no podría certificar la producción de urea.

El documento presentado "no podría garantizar que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida".

Cabe indicar que uno de los requisitos indicaba que el postor podrá ser comercializador o productor, y deberá adjuntar a su oferta ería el Certificado de Calidad lSD: 9001 o Medio Ambiente 150:14001 vigente (lSD o norma internacional equivalente) correspondiente a la empresa productora de urea que certifique el rubro de producción de urea u otros fertilizantes.

"De lo expuesto, se advierte que, la Entidad declaró como válido la propuesta de PRIME CHARTERS INTERNATIONAL, quien adjuntó el documento denominado “Certificate of Quality”, que no podría certificar el rubro de producción de urea, contradiciendo lo establecido en las especificaciones técnicas, lo que no garantizaría que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida; sin embargo, la SUA y el área usuaria calificaron esta oferta como válida, habilitándola para la aplicación de puntajes, y quedando finalmente en el primer lugar de prelación con 100 puntos", señala la Contraloría.

Además, el informe señala que Naasai Harvest Limited, productora de urea que provee a Prime Charters International, no reporta "fertilizante nitrogenado urea" entre los diversos productos que ofrece.

Otro punto que observan es que la autorización de comercialización a Prime Charters International que otorgó su proveedora se habría realizado en una fecha anterior al registro de incorporación de sociedades de la firma.