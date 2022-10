Direcagro sería la nueva empresa proveedora de urea. | Fuente: Andina

Otro proceso de compra frustrado por no cumplir con las especificaciones técnicas retrasa nuevamente la llegada del fertilizante para los agricultores.

A través de una resolución publicada en la página oficial de Agrorural, se confirmó el nombramiento de la empresa Direcagro, como nuevo ganador del proceso de compra de las 44 000 toneladas de urea. Como recordamos, la semana pasada, la licitación había sido ganada por Prime Charters International LTD, la cual fue descalificada por no garantizar la calidad del fertilizante.

Por qué se descalificó a la ganadora

Según la Contraloría, "El postor Prime Charters International, que ocupó el primer lugar de calificación presentó un documento denominado "certificate of Quality" emitido por la empresa NAASAI HARVEST LIMITED, que certifica la calidad de una muestra de urea granulada y no podría certificar la producción de urea, situación que no podría garantizar que la compra se realice en las condiciones de calidad requerida".

Sin embargo, según las especificaciones técnicas indicadas en el decreto de urgencia n.° 013- 2022, que dicta medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento del fertilizante, "el postor podrá ser comercializador o productor y debería adjuntar a su oferta el certificado de calidad ISO: 9001 o Medio Ambiente ISO: 14001 vigente (ISO o norma internacional equivalente) correspondiente a la empresa productora de urea que certifique el rubro de producción de urea u otros fertilizantes.

¿Qué empresa será la proveedora del fertilizante?

Según la resolución de Agrorural, publicada en su página web anoche, se dejó sin efecto el Acta de Resultados de evaluación y aplicación de puntajes del cuarto proceso. Con esto, se descalificó a Primer Charters International LTD y a Lusso Istanbul; además de Exper Ats Ihracat, primer, segundo y tercer lugar respectivamente en el concurso.

“Se efectuará la emisión de un nuevo acto que adjudique el proceso a la empresa Direcagro (quedó en el cuarto lugar del proceso) con el objeto de asegurar la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del procedimiento de adquisición del fertilizante nitrogenado – Urea. En consecuencia, corresponde retrotraer el proceso hasta la etapa de adjudicación”, menciona AgroRural en la resolución.

¿A cuánto venderá la urea Direcagro?

La oferta de Direcagro es de US$ 580 la tonelada de urea, US$ 180 más que la propuesta de Primer Charters. Aunque entregará la urea en 40 días.