Crecimiento es producto de las medidas restrictivas adoptadas contra el transporte público para evitar la propagación de la COVID-19. | Fuente: RPP

Otras cifras Un análisis de Mercado Libre Perú señala que las ventas de productos de ciclismo como bicicletas y cascos han aumentado un 285%. Mientras que, las ventas de scooters eléctricos subieron un 141% durante estos meses de estado de emergencia. Los costos de las bicicletas van desde los S/ 749 y los scooters eléctricos tienen precios mínimos de S/ 1,400.



La pandemia trajo nuevas tendencias y cambió las demanas de los peruanos. Entre ellos la foma en la que nos trasladamos. Muestra de ello es que la importación de bicicletas mecánicas sumó US$ 3.1 millones en el mes de agosto, lo que representó un crecimiento de 184% frente al mismo mes del año pasado.

Eso no es todo, es la cifra más alta en los últimos 10 años, informó ComexPerú en base a datos de la Sunat.

Sin embargo, esta tendencia se mantuvo en junio y julio, donde se registró senda positiva con 31% y 80%, respectivamente.

Estos resultados permitieron que la importación de este tipo de bicicletas acumulara un valor de US$ 8.2 millones entre enero y agosto, un 7.2% por encima de similar periodo del año previo, estima el gremio.

¿A qué se debe el crecimiento?

ComexPerú asegura que las cifras positivas se deben a las medidas restrictivas adoptadas en los últimos meses contra el transporte público para evitar la propagación de la Covid-19, lo que provocó que los usuarios empezaran a optar por medios de transporte personalizados.

Es así, que no solo las bicicletas mecánicas están marcando una tendencia, pues a la lista de importaciones se suman bicicletas, scooters y moto scooters eléctricos por US$ 3.5 millones, equivalente a 14,780 unidades.

Datos y comparaciones

De acuerdo a la Sunat, las bicicletas eléctricas han mostrado crecimientos interanuales exorbitantes, especialmente en julio (+2,294%) y agosto (+569%).

Mientras que entre enero y agosto, las importaciones de scooters y motos scooters eléctricos alcanzaron un total de US$ 99,538 y US$ 1.8 millones, respectivamente. Según ComexPerú, si bien en este caso, las cifras no han logrado equiparar los niveles de 2019, año del boom de estos dispositivos, tenderían al alza en los próximos meses.