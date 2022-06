Oscar Caipo, presidente de la Confiep, comentó que la incertidumbre política está generando que se reduzca la estimación de crecimiento económico. | Fuente: Andina

La semana pasada el presidente Pedro Castillo anunció que su próximo mensaje a la Nación por 28 de juio traerá "más de una sorepresa", afirmación que está generando incertidumbre en el sector empresarial.

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Óscar Caipo, comentó en RPP que hasta ahora las decisiones del Gobierno no están dando una respuesta a las crisis que enfrenta el país.

"Esperemos que las sorpresas sean positivas aunque las probabilidad de que eso pueda ocurrir sean muy bajas. Ya tenemos cuatro gabinetes y podemos sacar una linea de cómo ha venido actuando y pensando el presidente y cómo a consecuencia de sus decisiones no solo la economía no se reactiva, sino que no hay respuesta del Gobierno a las principales crisis que hemos venido teniendo. Esperemos que 28 de julio sea una fecha en el que el presidente se dé cuenta de que debe gobernar", dijo Caipo.

Para el representante de la Confiep, las decisiones que ha estado tomando el Poder Ejecutivo han sido equivocadas y no se ha respondido oportunamente a las necesidades de la población.

"Hemos estado en 7 regiones y hemos encontrado un gran abandono. Hemos estado en Ucayali donde podemos constatar el nivel de abandono de los colegios, donde el 8% tiene los servicios básicos, los hogares 1/3 con los servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento, 1% de caminos asfaltados. Esto indica una dejadez tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales", sostuvo.

Respecto a los próximos bonos que se plantean, Caipo consideró que el Gobierno tiene que moverse lo más pronto posible para hacer que estos apoyos focalizados lleguen a las zonas rurales.

"Hace muchos años no veíamos los niveles de vulnerabilidad y pobreza urbana, ojalá que el Gobierno esté viendo esta realidad también", indicó.

El representante del gremio precisó que la incertidumbre política está generando que reduzca la estimación de crecimiento económico y el nivel de empleo.

"Esto tiene que ver con el clima de incertidumbre que vivimos desde el inicio de este Gobierno. Si no hay crecimiento de la inversión, entonces va a haber menos generación de empleo, necesitamos que el Gobierno empiece a generar confianza y para eso debemos contar con cuadros que tengan capacidad e idoneidad"

Caipo recordó que actualmente el empleo aún no se recupera a los niveles prepandemia, sigue precarizado pues hay más informalidad y con un ingreso promedio por debajo de lo registrado antes de la COVID-19.