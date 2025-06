Congreso suspende debate de retiros de AFP hasta publicación del reglamento de la reforma de pensiones

Proyecto de regalmento de reforma de pensiones, en manos del MEF, se encuentra actualmente en proceso de recepción de opiniones, comentarios y sugerencias hasta el 12 de junio .

Este miércoles sesionó la comisión de Economia y Finanzas del Congreso, y entre los temas en agenda para hoy, los congresistas que integran este grupo de trabajo se refirieron a un próiximo retiro de fondos de AFP.

El presidente de este grupo de trabajo, Ilich López, anunció que el debate de los proyectos de retiro de los fondos de AFP se daría luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publique el reglamento de la ley de modernizacion del sistema previsional peruano, porque esto permitirá evaluar eficazmente los impactos que tendrían estos retiros.

Cabe recordar que dicho proyecto de reglamento se encuentra actualmente en proceso de recepción de opiniones, comentarios y sugerencias, y el plazo para esta publicación es el día jueves 12 de junio de 2024.

Además, López mencionó que la Comisión se ha abocado al estudio y análisis de todos los proyectos de ley que buscan complementar y tienen que ver con el sistema previsional de pensiones de nuestro país.

¿Cuántos proyectos orientados a modificar el acceso del sistema privado de pensiones?

A la fecha, son 27 proyectos presentados que están orientados a modificar el acceso del sistema privado de pensiones. lópez mencionó en primer lugar, hay hasta 18 proyectos que plantean retiros extraordinarios de hasta 4 UIT (S/ 21,400).

En segundo grupo, hay 7 proyectos que proponen retiro totales de los fondos bajo el esquema del 95.5 % en algunos casos hasta el 100 % del saldo acumulado. Algunos restablecen retiro total al momento de la jubilación, aplicando el modelo antes de la reforma previsional vigente.

Y en tercer grupo, están los proyectos que introduce la figura del autopréstamos previsional, donde el afiliado podría acceder a préstamos sobre su propio fondo de pensiones.

Tras la evaluación de estos 27 proyectos de ley, la conclusión principal de la Comisión fue que están totalmente de acuerdo con que los afiliados puedan disponer de sus fondos para retiros parciales, ya sea para garantía para compra de una vivienda y autopréstamos.

Finalmente, el presidente de la Comisión, mencionó que en el perú existen 18 millones de trabajadores, de los cuales solo 6 millones lo hacen de manera formal, quiere decir que la mayor cantidad de personas en el Perú en edad de trabajo no tiene un trabajo formal, por tanto, no tienen fondos de afp.

"Tenemos en el país un 62 % de personas en dad de trabajo, entre los 18 y 55 años, esto dentro de 10 años ya no será así. Tendremos en el perú, una población aproximada del 65 % de personas adultas mayores que ya no están en edad de trabajo, el tema previsional en el país no es solamente es una responsabilidad de una presidencia: es un problema estructural de perú, que debemos abordar desde distintos aspecto", manifestó.