La Contraloría reportó los resultados a los Órganos de Control Institucional de las unidades ejecutoras involucradas y a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros para que se tomen las medidas correspondientes. | Fuente: CONTRALORÍA

La Contraloría General de la República detectó S/ 457.4 millones en gastos irregulares del Estado en el manejo inadecuado de devengados.

Presupuesto público

La Contraloría realizó un operativo con el cual se realizaron verificaciones, entre el 17 de diciembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, a operaciones de devengados en un total de 479 unidades ejecutoras y se identificaron hechos que ponen en riesgo la integridad en el manejo de estos recursos públicos.

El órgano de control intervino entidades públicas de los sectores economía, trabajo, energía y minas, comercio exterior, defensa, gobiernos regionales, provinciales y locales, entre otros.

La Contraloría indicó que entre los motivos de las irregularidades detectadas en el gasto de devengados se hallaron pagos sin acreditar el ingreso de los bienes o la efectiva prestación del servicio, devengados registrados sin las autorizaciones correspondientes, y documentos de conformidad firmados por áreas que no eran las responsables.



Este operativo se inició a fines del 2018, ya que se trata de un período en el que finaliza el año presupuestal y en ocasiones se comprometen recursos públicos sin cumplir las normas y requisitos para proceder a devengar.



Según el informe elaborado por la Gerencia de Control Económico de la Contraloría, los riesgos identificados son los siguientes:

1. Se tiene registro de devengados por un total de S/ 73’150,810 sin acreditar el ingreso de los bienes o la efectiva prestación del servicio conforme a lo establecido en los términos contractuales.



2. También está el registro de devengados por S/ 1’820,678 pero sin cumplir las condiciones contractuales establecidas.



3. Otro monto de devengados por S/ 9,881 cuentan con la conformidad del servicio suscrita por un área distinta a la responsable.



4. Existe registro de devengados sin contar con certificación de crédito presupuestario correspondiente por un total de S/ 737,070.



5. Devengados por S/ 240’460,933 fueron registrados sin tener las autorizaciones correspondientes y/o la documentación establecida en la normativa.



6. Otros S/ 7’968,288 fueron devengados con clasificadores de gastos que no estaban acorde a la naturaleza del mismo.



7. Se detectaron registro de devengados por S/ 46’644,549 sin contar con los comprobantes de pago autorizados.



8. Existen S/ 33’337,414 con regularizaciones y modificaciones en el registro del devengado sin contar con la documentación de sustento.



9. También se detectaron S/ 23’495,110 bajo regularizaciones en el proceso de ejecución del gasto público, por el ingreso de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, con posterioridad al registro del devengado.



10. Otro hecho detectado es la existencia de operaciones devengadas pendientes de giro por concepto de planillas del año 2018 por S/ 18’515,026.



11. La suma de S/ 6’334,949 se registraron como devengados pero excediendo el plazo de tres días hábiles de producida la conformidad.



12. Mientras que S/ 4’952,373 en devengados fueron pagados con cheques pero dicho medio de pago no se encuentra previsto en la Directiva de Tesorería.



13. Asimismo se encontró un registro de devengados por S/ 7,809 que están pendientes de pago por no contar con información completa para su pago.



14. Mientras que S/ 37,460 fueron observados por el otorgamiento de monto mayor por adelanto de materiales al incluir una partida no prevista en la normativa que regula la operación.