Copa Libertadores 2025: esto es lo que gasta un turista deportivo al visitar el Perú

El turismo deportivo es una actividad definida por viajes personales realizados con el objetivo de presenciar o participar en exhibiciones, eventos o acontecimientos deportivos. Este segmento es vital para la economía global, ya que los viajes relacionados con el deporte representan el 10 % del gasto turístico mundial. En 2023, este sector superó los $ 560,000 millones de dólares, con una proyección de alcanzar los $ 1.3 billones para 2032.

El Perú se posiciona como un escenario competitivo para acoger grandes eventos, incluyendo torneos de fútbol como la Copa Libertadores y la Copa América.

El perfil y el gasto de los hinchas

Promperú elaboró un reporte enfocado en el Turismo de eventos deportivos y RPP pudo conocer que, durante la final de la Copa Libertadores 2019, las estadísticas recopiladas sobre las características de los hinchas reflejaron un gasto significativo y un impacto notable en diversos servicios:

Gasto promedio: Cada persona que vino para presenciar la final gastó un promedio de $ 780 , cifra que no considera el costo del transporte internacional.

Cada persona que vino para presenciar , cifra que no considera el costo del transporte internacional. Motivo principal: El 96 % de los encuestados reportó que su principal motivación de viaje era la asistencia a la final de la Copa.

El 96 % de los encuestados reportó que su principal motivación de viaje era la asistencia a la final de la Copa. Primer viaje: La gran mayoría de los visitantes eran turistas primerizos, con un 84 % que visitó el Perú por primera vez.

La afluencia de turistas fue predominantemente sudamericana. El 54 % del total de visitantes eran residentes brasileños, mientras que el 39 % eran residentes argentinos. Como se recuerda, Flamengo y River Plate se disputaron la final de la Copa Libertadores.

En cuanto a la duración de su visita, los hinchas permanecieron en el país un promedio de:

4 noches para los hinchas argentinos.

para los hinchas argentinos. 5 noches para los hinchas brasileños.

El principal punto de ingreso al Perú fue el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, utilizado por el 83 % de los visitantes.

Impacto en alojamiento y demanda turística

El tipo de alojamiento utilizado por los turistas deportivos fue mayoritariamente de alta gama, lo que generó un efecto económico directo en el sector hotelero de Lima.

Alojamiento Preferido: El 58 % de los hinchas optó por alojarse en hoteles de 5 y 4 estrellas . También se registraron visitantes en hoteles de 3 estrellas (16 %) y hostales (21 %).

El de los hinchas optó por alojarse en hoteles de . También se registraron visitantes en hoteles de 3 estrellas (16 %) y hostales (21 %). Ocupación Hotelera: La llegada de estos turistas impulsó la ocupación hotelera en Lima. Los establecimientos de 5, 4 y 3 estrellas registraron una tasa de ocupación que superó el 90 %.

Respecto a la compañía de viaje, el 36 % viajó con amigos sin hijos, el 34 % viajó solo, y el 12 % viajó en grupo de familiares directos.

Finalmente, el turismo deportivo también estimuló las actividades complementarias: el 19 % de los hinchas aprovechó para visitar otros lugares del país, mencionando Lima Centro, Cusco, Machu Picchu y diversas playas. Este tipo de turismo incrementa la demanda de comida, transporte y hospedaje, y dinamiza la economía local.