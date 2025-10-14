Partidos de hoy, miércoles 15 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial Sub 20 y Libertadores

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, miércoles 15 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 15 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. O. Lyon vs. St. Polten – Disney+ Premium, ESPN 2
11:45 a.m. Valerenga vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium
2:00 p.m. Chelsea vs. Paris FC – Disney+ Premium
2:00 p.m. AS Roma vs. FC Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. OH Leuven vs. Twente – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa AUF – Uruguay
5:00 p.m. Defensor Sporting vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV
Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol
2:00 p.m. Colo Colo vs. Deportivo Cali – Pluto TV
6:00 p.m. Corinthians vs. Ferroviária – Pluto TV
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. Marruecos vs. Francia – DSports, DGO
6:00 p.m. Argentina vs. Colombia – DSports, DGO, América tvGO
Partidos de hoy, Liga de Colombia
6:20 p.m. Deportivo Pereira vs. Millonarios – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
5:00 p.m. Palmeiras vs. RB Bragantino – Fanatiz
5:30 p.m. Botafogo vs. CR Flamengo – Fanatiz
6:00 p.m. Mirassol vs. Internacional – Fanatiz
6:00 p.m. Sport Recife vs. Ceará – Fanatiz
7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Cruzeiro – Fanatiz
7:30 p.m. Santos vs. Corinthians – Fanatiz
7:30 p.m. Fortaleza SC vs. Vasco da Gama – Fanatiz, Globo Internacional