Partidos de hoy, miércoles 15 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial Sub 20 y Libertadores

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Argentina vs. Colombia por el Mundial Sub 20. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, miércoles 15 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Champions League Femenina – UEFA

11:45 a.m. O. Lyon vs. St. Polten – Disney+ Premium, ESPN 2

11:45 a.m. Valerenga vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

2:00 p.m. Chelsea vs. Paris FC – Disney+ Premium

2:00 p.m. AS Roma vs. FC Barcelona – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. OH Leuven vs. Twente – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa AUF – Uruguay

5:00 p.m. Defensor Sporting vs. Peñarol – Disney+ Premium, GolTV

Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. Colo Colo vs. Deportivo Cali – Pluto TV

6:00 p.m. Corinthians vs. Ferroviária – Pluto TV

Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. Marruecos vs. Francia – DSports, DGO

6:00 p.m. Argentina vs. Colombia – DSports, DGO, América tvGO

Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:20 p.m. Deportivo Pereira vs. Millonarios – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:00 p.m. Palmeiras vs. RB Bragantino – Fanatiz

5:30 p.m. Botafogo vs. CR Flamengo – Fanatiz

6:00 p.m. Mirassol vs. Internacional – Fanatiz

6:00 p.m. Sport Recife vs. Ceará – Fanatiz

7:30 p.m. Atlético Mineiro vs. Cruzeiro – Fanatiz

7:30 p.m. Santos vs. Corinthians – Fanatiz

7:30 p.m. Fortaleza SC vs. Vasco da Gama – Fanatiz, Globo Internacional