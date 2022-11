Si queremos acceder a ser un miembro de la OCDE, creciendo a tasas de 3% nos demoraría alrededor de 14 años | Fuente: Andina

A fin del año, el Banco Central de Reserva proyectó un crecimiento del producto bruto interno en 2.9 %; si bien las expectativas han mejorado y a nivel de toda la región, es uno de los países con más estabilidad, nos encontramos lejos de un crecimiento favorable.

Precisamente de esta ralentización es consciente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Alex Contreras, el viceministro, también reconoció que un crecimiento del 3 % no es suficiente, sobre todo porque no alcanza para elevar el número de empleos y reducir la pobreza.

Lejos de la economía más baja de la OCDE

El crecimiento es tan bajo, que el Perú está lejos de las economías más pobres que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

México es el país que es el último de la fila en cuanto a desarrollo de la lista de países integrados en la OCDE y según un análisis de Contreras, para llegar a ese nivel todavía tendrá que pasar 14 años, si se mantiene el crecimiento de 3 % anualmente.

“Si queremos acceder a ser un miembro de la OCDE, creciendo a tasas de 3% nos demoraría alrededor de 14 años pensando en términos de ingresos per cápita, es decir, si queremos converger al último de la fila de la OCDE que es México actualmente (US$ 19,000 de PBI per cápita). Creciendo el doble nos tardaría solo siete años”, dijo en el Seminario de Investigación del CIES.

Si tenemos en cuenta que la pobreza de un país está ligado directamente con el nivel de desarrollo, es preciso acelerar el crecimiento y evitar una caída en el PBI, para ello Contreras detalló que implementan el Plan Impulso Perú, cuyas nuevas medidas iban a ser presentadas hoy, pero la reunión se suspendió.

Fortaleza fiscal y resiliencia de la economía

A pesar de las duras críticas, el funcionario resaltó nuestra fortaleza fiscal, por ello precisó que la consolidación fiscal para retornar a que el país tenga un déficit del 1 % del PBI.

“No puede ponerse en peligro la institucionalidad de las reglas fiscales en el Perú con interpretaciones legales. Es algo que como Ministerio de Economía tenemos que ser enfáticos”, dijo.