La crítica

Cárdenas señaló que la carta no ofrece disculpas, no muestra autocrítica, no evidencia medida correctiva alguna para el futuro y ha generado un interesante debate sobre lo que es delito y lo que no, lo que es ético y lo que no, pero, sobre todo, despierta la indignación de millones de peruanos antes las formas y cifras con las que apuesta el empresariado nacional.