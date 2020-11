Crisis política: ¿Cuál es el impacto económico de este segundo pedido de vacancia presidencial?

El presidente, Martín Vizcarra enfrenta segunda vacancia presidencial, ¿cuál es el impacto económico que advierten expertos y gremios empresariales? | Fuente: Andina

El presidente Martín Vizcarra deberá enfrentar otro proceso de vacancia el lunes 09 de noviembre, ¿cuál será el impacto a la economía peruana? ¿qué sectores se verían afectados y cuánto perjudicaría al desarrollo de obras en las regiones?

Lo cierto es que este lunes, el jefe de Estado irá a sustentar "con razones de forma y fondo” que la vacancia no procede, según dijo.

Sin embargo, esto no solo afecta al plano político, sino también económico, pues le suma un nuevo elemento de riesgo al contexto preelectoral actual que de por sí ya genera incertidumbre, explica Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP.

"La reanudación de actividades abre paso a nuevas decisiones de inversión que requiere de un entorno estable y de perspectivas favorables en el futuro. Esta segunda vacancia agrega un ruido adicional a estas decisiones pudiendo limitar a aquellas que ya tienen incertitumbre pues la pandemia aun no es controlado en lo sanitario", indicó a RPP Noticias.

Actualmente, solo el 60% de industrias a nivel nacional está operando. Sin embargo, este escenario podría empeorar, pues las intensiones de invertir en pequeñas y medianas empresas se paralizarían, advierte el ingeniero Ricardo Márquez, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Incluso, adelantó a este medio que junto a la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Confiep, ADEX y el gremio de provincias llegaron al consenso de manifestarse en contra de este proceso de vacancia.

"Todo el empresariado peruano no está de acuerdo con que haya un cambio de Gobierno a estas alturas, el tema no es si estamos de acuerdo con el Gobierno o no estamos. El tema es simple: El país se para. No hay ministro nuevo que pueda hacer algo en 3 o 4 meses y en 3 o 4 meses ya estamos en elecciones", advirtió.

Si hablamos de regiones, hay un factor importante: la inversión pública, que según adelantó Vizcarra ya se recuperó en octubre, pues creció 6.6%, luego de 7 meses de caídas.

Sin embargo, una vacancia afecta a esta arista económica, que implica construcciones de obras como puentes, colegios, postas, carreteras, perjudicando a la población vulnerables, según Servando Garcia, presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales (ANGR)

“Todo cambio genera algun retraso, aunque sea mínimo. ¿Se imagina si hay cambio de Gobierno? Sale el presidente y ministros. Calculo que en tres meses nos pondriamos al día. Quien resulta perdedor es el Perú y la poblacion más vulnerable”, comentó.

El ministerio de economía y finanzas estima que la economía peruana caerá alrededor de 12% este año, debido al impacto de la pandemia, pero estas expectativas podrían ser peores en los bolsillos de las familias, si continúa el clima de incertidumbre, según Ricardo Márquez.