¿Cuál es el aporte de los migrantes venezolanos a la economía peruana? [INFORME]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el perú, albergamos poco más de 1.5 millones de venezolanos. Esta migración, que inició aproximadamente en el año 2017, obligó a muchos de ellos a hacer de nuestro país su hogar, incluso de manera indefinida.

"Hace 4 años tomé la decisión de trabajar con comida sin saber mucho del rubro a pesar de que mi mamá en Venezuela tenía un restaurante. Decidí conversar con unos amigos y que me ayudaran a invertir, más el dinero que yo tenía guardado, me sirvió para poder invertir y comenzar a trabajar en el rubro de la comida. Desde entonces, he tenido altas y bajas que me han permitido seguir aprendiendo en todo el proceso de este negocio. El Perú me ha permitido tener la oportunidad de tener mi propio negocio y no me va a alcanzar la vida eternamente para agradecerle".

Él es Jairo Mago, propietario del restaurante de comida venezolana Llanero’s Grill, quien llegó al Perú hace 6 años y tuvo varios empleos antes de establecer su negocio, que en el corto tiempo ha logrado tener éxito entre sus compatriotas y peruanos.

Sin embargo, no todos han tenido la misma oportunidad que Jairo. De acuerdo con un estudio de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, aproximadamente solo 4 de cada 100 migrantes venezolanos tiene su propio negocio: una cifra muy baja, pues un porcentaje mayoritario trabaja aún en el sector informal, ganando un sueldo menor a los S/1025, que es el mínimo vital. Así lo explica Teodoro crisólogo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).

"La población venezolana ha estado expuesta nuevamente a las mismas condiciones económicas, digamos que afectan a muchos peruanos no hay una elevada tasa de informalidad entre la población venezolana, casi el 80 % de la población venezolana trabaja sin contratos, apenas el 51 % están registrados en planilla y en promedio todos los venezolanos han ganado más o menos alrededor o ganan alrededor de S/ 1200 a S/ 1250 soles: 20 % por debajo de lo que gana un peruano en promedio", señaló.

Es usual que los y las venezolanos se desempeñen como vendedores ambulantes, taxistas o delivery por aplicativo. | Fuente: Veneactiva Perú

Fuerza laboral venezolana cuenta con estudios superiores

Pese a que el 40 % de la población venezolana migrante tiene estudios universitarios, alrededor del 80 % trabaja en el sector de comercio y servicios, según el IPE. Esto responde a que el empleo informal tiene pocas barreras y es más sencillo para un venezolano o venezolana insertarse allí. Es usual que sean vendedores ambulantes, taxistas o delivery por aplicativo.

A pesar de los desafíos que enfrentan, la presencia de migrantes venezolanos ha contribuido al crecimiento económico del Perú. La economista Mónica Muñoz Nájar, de la Red de Estudios para el Desarrollo, afirma que la llegada de esta nueva fuerza laboral ha estimulado la demanda en el mercado local, llevando a un aumento en el número de negocios y empleos.

"Cuando miramos el efecto en el largo plazo, luego de 5 o 6 años desde las migraciones grandes, vemos más bien un efecto positivo en el empleo formal. Lamentablemente, los venezolanos todavía están muy concentrados en el empleo informal, pero en el empleo total y en el ingreso en los peruanos hay un mayor incremento en las provincias donde hay más migrantes venezolanos ¿por qué? Más venezolanos consumen más, más restaurantes, compran cosas, los peruanos abren más negocios y eso genera más empleo y más ingresos", explicó.

De acuerdo el último informe del Banco Central de Reserva (BCR), los venezolanos en el Perú aportan 0.3 % al crecimiento económico. Esto es un porcentaje importante para considerar, pues el gobierno podría haber aprovechado mejor este capital humano para capacitarlos e insertarlos en actividades formales y mejor remuneradas.

La integración exitosa de los migrantes no solo beneficia a ellos, sino también al desarrollo económico del país en su conjunto.