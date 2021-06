Los diez principales productos que comprenden la canasta agroexportadora peruana totalizaron envíos por más de US$ 1,402 millones. | Fuente: Andina

La agroexportación sigue creciendo. Entre enero y abril las exportaciones agrarias totales ascendieron a US$ 2,226 millones 222,727, según la Asociación de Exportadores (Adex).

La cifra es 22.33% mayor que lo que se exportó en el mismo periodo del 2020, que fueron de US$ 1,819 millones 832,359.

Solo los diez principales productos de exportación sumaron un total de US$ 1,402 millones 865,696.

Los principales productos que encabezan la lista agroexportadora son: uvas frescas, paltas, mangos, espárragos, arándanos, plátanos, kión, cebollas, páprika y diversas hortalizas.

Solo por uvas se estima que se exportó un monto de US$ 532 millones 381,132, 32.4% más que en el año pasado.

En el caso de las paltas se exportó un valor de US$ 262 millones 9,706. Mientras que los mangos sumaron US$ 321 millones 204,716, y los arándanos un total de US$ 60 millones 228,798.

Solo esos 10 productos representan el 63.01% del total de las agroexportaciones realizadas entre enero y abril.

Todos estos envíos llegaron a 132 mercados con un total de 540 productos enviados por 1,700 empresas.

De acuerdo con el director de Promperú, Mario Ocharán, para fines de este año se espera un incremento de las agroexportaciones del 7%, cifra que incluso podría ser mayor.