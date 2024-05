¿Cuántos niños peruanos viven en pobreza en el Perú?

Marginal

MARGINAL | 154 | Vouchers educativos

En la década de los ochenta había una tendencia en toda la región, la de buscar reformar la educación. Perú también participó, pero se concentró más en la ampliación de la cobertura de la educación, que era el problema prioritario en ese momento. Un porcentaje fuerte de los niños no iba al colegio porque no había colegio cerca, recién en la década de los noventa se buscó hacer algo para mejorar la calidad. Hoy en día la cobertura ya no es un problema grave. Sí, hay que seguir avanzando en colocar colegios en zonas en las que aún faltan, pero ya no es un problema urgente como lo era hace unas décadas. Ahora el problema es la calidad, pero el contexto ha cambiado: de entonces a ahora, hemos tenido un imperfecto proceso de descentralización que hace todo más complicado. En esta circunstancia es que surge la propuesta de los vouchers educativos. IPE, La reforma del mercado educativo (https://www.ipe.org.pe/portal/la-reforma-del-mercado-educativo/) IPE, Todos los meses de marzo (https://www.ipe.org.pe/portal/todos-los-meses-de-marzo-por-miguel-palomino/) Comex, Vouchers educativos (https://www.comexperu.org.pe/articulo/vouchers-educativos-que-son-y-como-funcionarian-en-el-peru)