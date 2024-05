Pobreza en Perú: Hay 3 millones de “pobres nuevos” en los últimos 5 años

La pobreza en el Perú retrocedió más de 10 años y la situación es peor que prepandemia. Cajamarca, Loreto y Pasco registraron a más peruanos en esta condición.

La pobreza monetaria avanza en el Perú y ahora 3 de cada 10 peruanos la sufren, lo que suma un total de 9 780 000 habitantes a nivel nacional. Esta condición incluye a aquellas personas cuyos ingresos mensuales no alcanzan para adquirir una canasta básica de consumo; es decir, no tienen dinero para pagar sus necesidades en alimentos, ropa, vivienda, entre otros.

La cifra lejos de reducirse creció en los últimos 5 años y pasó de 20.2 % el 2019, año previo a la pandemia, a 29 % el año pasado. Solo en este periodo, el aumento de 8.8 puntos porcentuales significó 3 millones 290 mil pobres nuevos más.

El Perú tiene más de 1 millón de habitantes en pobreza extrema

Pero dentro de los más de 9 millones de pobres que existen, 1 millón 922 mil peruanos se encuentran en una situación extrema porque sus ingresos mensuales no superan los S/ 251, valor de una canasta básica alimentaria que incluye los productos más consumidos como arroz, pollo, huevos, etc.

“Las características son mucho más agresivas y preocupantes porque las familias están dejando de consumir la cantidad y calidad de alimentos que necesitan para sobrevivir… Quienes están en pobreza extrema usan todo lo que tienen a su disposición, todo su dinero, todo su producción solo para comer y no les alcanza”, destacó Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), este escenario no se ha visto desde el 2010 y el problema avanzó en 21 de las 25 regiones peruanas con los peores resultados en Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno, donde 4 de cada 10 peruanos se ven afectados por la pobreza. Aunque hay regiones donde las cifran ha crecido más desde pandemia como Loreto, donde la pobreza se incrementó 10 puntos porcentuales entre el 2020 y el 2023.

¿Por qué creció la pobreza en el Perú?

El gobierno se excusa por esta situación culpando a los conflictos sociales y a los factores climáticos del 2023. José Arista, titular del Ministerio de Economía y Finanzas dijo que “la hemos sacado barata solamente decreciendo 1.5 % (avance de la pobreza del 2022 al 2023)”.

Por su parte, para Julio de Martini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), con ese escenario el problema hubiera avanzado a 32 %, pero “las acciones del gobierno” mitigaron una peor caída; además confió en retornar al rango prepandemia de 20 % en 4 años, con un crecimiento económico anual de 3.5 % o 4 %.

Pobres sin dinero ni acceso a otros servicios básicos

Aunque el dinero no es lo único que les falta a los peruanos. A nivel nacional, 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua, la luz y al saneamiento. La cifra es dispar en regiones. En Loreto y Ucayali, entre 6 a 7 por cada 10 habitantes no tienen estos servicios y en otros seis departamentos, entre ellos Huancavelica, Huánuco y Puno, más de la mitad de su población sufre estas carencias.

En los últimos 5 años, los hogares también redujeron su capacidad de gasto en más de S/ 100, porque el bajo crecimiento no permitió recuperar la calidad de empleo y mejorar los ingresos, insuficientes en un escenario de incremento de precios. En la actualidad, la inflación retornó al rango meta, y se avisora un buen escenario; aunque nadie garantiza exactamente cuándo el peruano de a pie verá estos números reflejados en su realidad.