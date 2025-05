¡Cuidado! Empresas informales captan dinero sin permiso de la SBS: revisa la lista oficial

La SBS alerta sobre nuevas entidades que captan dinero del público sin autorización, poniendo en riesgo los ahorros de los ciudadanos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió una alerta a la ciudadanía sobre la operación de nuevas entidades informales que captan dinero del público sin contar con la autorización correspondiente. Estas entidades no están registradas ni supervisadas por la SBS, lo que representa un riesgo significativo para los ahorros de los ciudadanos.

La SBS enfatiza que la captación de dinero del público sin autorización es una actividad ilegal que puede derivar en estafas y pérdidas económicas para los inversionistas. Por ello, insta a la población a verificar siempre que las entidades financieras con las que interactúan estén debidamente autorizadas y supervisadas.

Entidades sin autorización de la SBS para captar dinero del público

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Troyca – ‘COOPAC La Troyca’ Huamachuco (La Libertad)Cajamarca Grupo LYG Inmobiliaria S.A.C. – ‘Capitalex’ https://capitalexperu.com https://www.facebook.com/CapitalexPeru https://www.instagram.com/capitalex.peru/ Finniu S.A.C. – ‘Finniu App’ https://www.finniu.com/ https://www.facebook.com/finniuapp https://www.instagram.com/finniu.app/ https://www.tiktok.com/@finniu.app?_t=ZM-8wO30KWp2aF&_r=1 Washington Capital S.A.C. – ‘Washington Capital’ https://www.washingtoncapital.pe/ https://www.facebook.com/washcapital https://www.instagram.com/washingtoncapitaloficial/ https://www.youtube.com/@washingtoncapital9276 MFX Prime S.A.C. – ‘MFX Prime’ https://xprimelatam.com/ https://brokermfx.com/ https://www.facebook.com/MFxPrime https://www.instagram.com/xprimelatam/ Finared Perú S.A.C. – ‘Finared’ https://www.facebook.com/finaredgroup CCO Grupo Empresarial S.A.C. – ‘CCO Inversiones’ https://ccoinversiones.com/ https://www.facebook.com/cco.inversionesperu https://www.instagram.com/cco.grupo.empresarial/ Finniu Capital S.A.C. Lima

Según el comunicado de la SBS, "estas entidades hacen creer que cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público y se presentan como expertos en la gestión de inversiones en diversos rubros, ofreciendo invertir el dinero captado en dichos negocios, y prometiendo pagar altos intereses como ganancia".

No obstante, "existe el riesgo que estas entidades no paguen los intereses ofrecidos y no devuelvan el capital invertido, perjudicando a las personas que les confiaron sus ahorros".

Frente a ello, la entidad insta a los ciudadanos a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero.