Daniel Maurate: "El Consejo Nacional del Trabajo, tal como está, tiene fragilidad institucional"

Daniel Maurate, actual ministro de Trabajo, manifestó que existen serias dificultades para conseguir acuerdos entre todos los sectores involucrados a fin de aprobar un incremento en la remuneración básica, tal como se prometió desde al año pasado. En ese sentido, consideró que el Consejo Nacional del Trabajo, donde se debate este asunto, carece de una institucionalidad fuerte.

"Los problemas que han habido en años anteriores es que como no hay fuerte institucionalidad, depende de la voluntad del ministro (de Trabajo) si convoca o no, depende de si el sector empresarial asiste o no y depende si los dirigentes sindicales asisten o no. Cualquiera de ellos se levanta y el Consejo no funciona. Necesitamos que el Consejo Nacional de Trabajo tenga una fortaleza institucional y en eso estamos actualmente. La entidad tal como está tiene fragilidad institucional y cualquiera de los tres se paran y en consecuencia no hay acuerdo", expresó en el programa 'Economía Para Todos' de RPP.

Maurate señaló que pese a estos problemas de todas maneras convocará al Consejo Nacional de Trabajo para llegar a consensos

en cómo y cuándo se dará el aumento en el salario mínimo. Incluso, contó que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) viene apoyando al gobierno a fin de fortalecer al CNT.

"He hablado con los dirigentes sindicales y empresariales, ellos tienen también la misma voluntad. Lo que tenemos que encontrar es la fórmula para fortalecer el Consejo", añadió.

El ministro de Trabajo recalcó que si el año pasado no se elevó el salario mínimo es porque el país se encontraba en recesión y eso hubiera impactado en las pequeñas empresas. Sin embargo, sostuvo que ahora la economía ha crecido en los últimos meses, lo que da impulso a analizar el incremento.

"En abril y mayo la economía se viene recuperando. Por ello se vienen dando las condiciones para que podamos discutir el aumento del salario mínimo vital y esa es una de las razones por las que quiero convocar al CNT", manifestó.