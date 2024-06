MTPE evaluará aumento del sueldo mínimo para el segundo semestre del año

Como lo adelantó hace unas semanas, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, señaló que el aumento de la remuneración mínima vital "dependía mucho de la recuperación económica y el desarrollo de la inversión privada".

En este sentido, el ministro Maurate señaló que si la tendencia de crecimiento de la economía peruana se mantiene en lo que resta del año, el segundo semestre del 2024 sería un buen momento para evaluar el incremento del sueldo mínimo. Cabe recalcar que en abril nuestra producción nacional creció 5,8 %, según datos del INEI.

"La importancia de que la economía esté bien, crezca la economía, crezca el empleo, los ingresos ya crecieron. Los ingresos en promedio han crecido 100 soles, y eso es buena noticia. Ya la remuneración mínima vital podría ser también a partir del segundo semestre un buen momento, si es que seguimos creciendo", manifestó.

Confiep espera la reactivación del Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE)

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, expresó en Economía Para Todos de RPP su preocupación ante la falta de convocatoria para la reactivación del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

"Desde el 2020 hasta la actualidad, el Consejo Nacional de Trabajo no está activo. No ha habido conversaciones. El sueldo mínimo es un tema que debe ser abordado técnicamente y no políticamente, eso es lo que hemos venido manifestando. No puede ser una herramienta para mejorar la popularidad de un gobernante porque nos resta competitividad", señaló.

El Consejo Nacional de Trabajo, bajo la dirección del MTPE, es un espacio crucial de diálogo entre sindicatos, gremios empresariales y el gobierno peruano. Su misión es acordar políticas laborales, fomento del empleo, formación laboral y protección social, con el objetivo de impulsar el desarrollo tanto a nivel nacional como regional.

El ministro Maurate coincidió también con la responsabilidad que debe se debe abordar este aumento del sueldo mínimo.

"No podemos hacer un incremento irresponsable. Tenemos que ver básicamente que la economía siga creciendo, como está creciendo, y haremos un acuerdo entre empleadores y trabajadores, y este incremento tiene que ser racional, técnico, para que no deforme sobre todo el tema de la informalidad", expresó.