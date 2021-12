Solo en minería se estima que la reforma tributaria pondría en riesgo una inversión de US$ 10,500. | Fuente: Andina

El pedido de facultades legislativas para ejecutar la reforma tributaria tendría que ser evaluado esta semana en el Congreso, antes del fin de la legislatura de este 2021. Pero, ¿qué efectos económicos tendría?

Para el ex ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el Impuesto a la Renta o a la minería podría desalentar las inversiones en el país.

"Hemos venido retrocediendo los indicadores de competitividad, y el marco tributario es un tema importante, no solo la falta de predictibilidad, sino que se vaya a imponer una carga tributaria que podría ser confiscatorio y desalentaría la inversión", dijo en RPP Noticias.

Castilla señala que para que el Congreso brinde las facultades se deben tener en cuenta tres puntos. El primero es la transparencia.

"Se tiene que tener transparencia, se tiene que tener toda la información para que toda la población y los afectados sepan a que atenerse", comentó.

También se debe tener en cuenta la cartera de inversiones que podrían verse afectados por el incremento de tasas impositivas.

"Tenemos una cartera importante de inversiones en el sector minero y muchas por entrar, pero evidentemente en un contexto de conflictividad social que se comience a cambiar el marco tributario, incrementado una tasa que no se sabe de cuanto va a ser, puede atentar contra la recuperación económica y no da la seguridad jurídica que el Perú requiere para atrar inversiones y crear empleo en el país", precisó.

El economista indica que no aprobar esta reforma no tendría por que afectar a los proyectos de inversión del Gobierno, contrario a lo dicho por el titular del MEF, Pedro Francke.

"El ministro decía que si no se aprueba esta reforma tributaria, que darían US$ 12 mil millones, se dejarían sin financiar una cantidad importante de proyectos, cosa que es absolutamente falsa porque el presupuesto recientemente aprobado no toma en cuenta ningún tipo de reforma tributaria", sostiene.

Respecto al informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que apoya la reforma tributaria, el ex ministro señala que este no da recomendaciones especificas.

"Ese informe es preliminar. No ha sido público y hay una razón para ello: Los informes del fondo no son prescriptivos, no dan recomendaciones especificas, dan referencias", precisa.

Castilla agregó que actualmente los estudios de expectativas empresariales muestran que ante estas medidas la inversión se paralizará, es decir, habrá un crecimiento de 0% de la inversión privada, o se producirá una contracción.