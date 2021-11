Pese a que el Ejecutivo asegura que el incremento de impuestos no tendrá efectos en los peruanos de bajos recursos o clase media, Tuesta señala que sí se afectará a la reactivación económica. | Fuente: Andina

En las últimas semanas el Gobierno ha presentado y defendido la reforma tributaria que se plantea ejecutar en los próximos meses si se les otorga facultades legislativas.

Sin embargo, el ex ministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, señala que hay tres problemas con la reforma tributaria que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tuesta explica que un 10% de los recursos del país, que se obtienen mediante los impuestos de la población, son mal asignados.

"El Banco Mundial, para el caso peruano, señala que la ineficiencia del gasto, este dinero que se va a no se sabe dónde y no tiene impacto, es de aproximadamente 2.5% del PBI, estamos hablando de más del 10% del total del presupuesto", precisó.

Respecto a la transparencia, el economista señala que el Ministerio de Economía ha planteado usar recursos que no habían sido presupuestados

"El ministro de Economía ha emitido dos decretos de urgencia, que no debió de acuerdo al Consejo Fiscal porque son recursos que no deberían ser solicitados o planteados, estamos hablando de S/ 5,000 millones. Esto de alguna manera rompe con la disciplina fiscal, y esta parte de transparencia me preocupa mucho", señaló.

El economista agregó que actualmente el Gobierno ya tiene recursos de casi US$ 10,000 millones generados a consecuencia de la subida del precio de los commodities, regularizaciones y emisión de bonos, por lo cual considera no está claro el motivo por el que se necesita aumentar el nivel de impuestos.

"Entonces, ¿para qué requiere más? A mí me llama a sospecha cuando vemos que nos aproximamos a un escenario electoral, el contribuyente puede pensar que se van a usar los recursos en asistencialismo, para ganar favores"

Pese a que el Ejecutivo asegura que el incremento de impuestos no tendrá efectos en los peruanos de bajos recursos o clase media, Tuesta señala que sí se afectará a la reactivación económica.