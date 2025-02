"Es importante mantener un equilibrio entre la vida privada y profesional cada día", destaca Marco Fragale, CEO de Orygen

Marco Fragale, CEO de Orygen, compartió su experiencia en el sector energético y su enfoque de liderazgo. Asimismo, se refirió a la importancia en el equilibrio entre su carrera y su familia.

Marco Fragale, CEO de Orygen, ha construido su carrera en distintas partes del mundo, desde África y Europa hasta Estados Unidos y Rusia. El líder de esta empresa de energía estuvo en Negocios 360 por RPP y contó cómo inició su trayectoria y el desarrollo de su liderazgo.

"Soy ingeniero petrolero mecánico con especialización en petróleo y energía. A lo largo de toda mi vida, a pesar de que las personas y las culturas son diferentes, mantener una actitud abierta, de escucha, empatía y cercanía con las personas siempre ayuda al logro de los objetivos", afirma Fragale.

El liderazgo en Orygen

En el programa, él contó que en Rusia, donde el modelo de liderazgo suele estar basado en la autoridad, es decir, dar órdenes.

"Cuando empecé a liderar un equipo, una persona me dijo: 'Marco, en mi opinión, tú no vas a hacer bien, porque tu manera de hacer no es la que estamos acostumbrados. Tienes que darnos órdenes de qué hacer, cuándo y cómo'", recuerda Fragale.

Sin embargo, el ingeniero optó por mantenerse fiel a su estilo de liderazgo. "Le respondí: 'Yo no soy así, nunca voy a hacer eso. Quiero que ustedes mismos me digan cuál es la mejor manera de hacer las cosas y lo discutimos juntos y buscamos una solución que sea la mejor en el equipo'".

Seis meses después, la misma persona reconoció que este modelo no era incorrecto: "Tenías razón. Esto es algo muy raro aquí, pero funciona muy bien, y hemos logrado grandes éxitos como equipo".

Los dos ámbitos importantes de Fragale

El desafío de equilibrar la vida profesional y familiar es otra de las grandes responsabilidades de Fragale. Con un hijo de seis años y otro de dos, nacido en Perú, mantiene un vínculo estrecho con su familia en Italia.

"Viajo dos veces al año, en Navidad y en verano italiano. Tengo dos niños y los abuelos quieren verlos", comenta.

Desconectarse completamente del trabajo es una tarea difícil, pero el profesional intenta organizarse para maximizar su tiempo en familia.

"Es importante mantener un balanceo entre la vida privada y profesional cada día, no solo en vacaciones. Eso es importante para mí, como papá, porque quiero ver crecer a mis niños, es mi vida", finalizó.