Gabriela Goñi, 10 años liderando Touring y promoviendo la equidad de género en el sector automotor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gabriela Goñi, gerente general del Touring y Automóvil Club del Perú, se presentó en Negocios 360 por RPP y habló del crecimiento que tuvo la institución a lo largo de los últimos años.

En una reciente entrevista, Goñi compartió cómo fue asumir el liderazgo de Touring. Aunque su formación es en derecho, en 2011 fue convocada como gerente legal del club. Sin embargo, en 2015, debido a una coyuntura interna, asumió la gerencia general por un periodo de dos meses mientras se buscaba otro reemplazo.

“Después de esos dos meses se extendió a seis y este año cumplo 10 años en la gerencia general. Fue un reto importante. Agradezco la confianza del consejo directivo y a lo largo de los años fue una tarea interesante en un medio más que nada de hombres", comentó Goñi.

A lo largo de su gestión, Gabriela Goñi ha logrado abrir puertas para que más mujeres ocupen puestos de decisión en Touring, lo cual ha sido una acción fundamental de su liderazgo.

"Le agradezco la confianza al consejo directivo que, a lo largo de estos años, ha apoyado esta gestión y eso nos ha dado la oportunidad de abrir puertas a que en las posiciones de decisión haya más mujeres en la institución", destacó.

Las prioridades personales de Gabriela Goñi

Desde pequeña, la líder del Touring fue formada para ser una mujer independiente, por lo que se trazó un objetivo: "Siempre he tenido en mente que, si tenía alguna oportunidad, debía trabajar sobre dos cosas: la posibilidad de que la mujer tenga otras oportunidades, al igual que los hombres; y la seguridad vial", señaló.

En su hogar, este mensaje lo transmite a sus hijos: “Le he dicho a mi hija que siempre tenga independencia, porque cuando la tienes, no tienes que tolerar cosas que no quieras vivir", agregó Gabriela.

El equilibrio entre ser madre y profesional

Para Gabriela Goñi, ser madre nunca ha sido un obstáculo, sino una motivación: "Todas las decisiones que tomé en relación con mi vida profesional fueron decisiones mías. Nunca fue algo solicitado por mi esposo o porque me sintiera presionada, por eso yo nunca hablo de sacrificios.

Gabriela Goñi puntualizó en que la maternidad debe ser una elección personal y que cada mujer tiene derecho a decidir cómo gestionar su carrera y su vida familiar.

“Definitivamente, siento que valió la pena porque yo puedo desarrollarme profesionalmente, siento que mis hijos me admiran por eso y como mujer también”, destacó, señalando también la importancia del apoyo mutuo con su esposo, quien siempre ha estado presente en la crianza de sus hijos, permitiéndole desarrollar su carrera.